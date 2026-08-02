"Радіо Судного дня" транслювало серію зловісних сигналів після падіння ракети у Польщі

Після інциденту з російською крилатою ракетою, яка впала на території Польщі, загадкова російська радіостанція УВБ-76, відома як "Жужжала" або "Радіо Судного дня", несподівано активізувалася. Станція передала серію нових кодових слів, зміст яких залишається невідомим.

У Росії активізувалося "Радіо Судного дня". Фото з відкритих джерел

За інформацією західних джерел, незвична активність УВБ-76 збіглася в часі з підвищеною бойовою готовністю НАТО після того, як російська ракета Х-101 під час масованої атаки на Україну перетнула повітряний простір Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уламки, знайдені на місці вибуху, "з високою ймовірністю" належать саме російській крилатій ракеті.

Незадовго після падіння російської ракети у Польщі, в ефірі УВБ-76 пролунали слова: "Хабарник", "Сексофат", "Монархіст", "Готель", "Музопаюс", "Степенний" та "Левретка". Їхнє значення залишається невідомим, а більшість дослідників вважають, що саме нерозшифрованість є головною особливістю таких повідомлень.

Професор електронної та радіоінженерії Лондонського міського університету Девід Стапплз припускає, що станцію контролюють російські державні структури.

"Якщо за цим стоїть уряд РФ, це точно використовується не з мирною метою", — вважає Стапплз.

Офіційна Москва ніколи не визнавала призначення УВБ-76. Радіостанція роками транслює монотонний сигнал, який періодично переривається голосовими повідомленнями з кодовими словами. Подібну активність фіксували також напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та під час окремих масштабних ракетних атак.

Навколо УВБ-76 існує чимало версій. Найпоширеніша пов'язує її із системою "Периметр" — це радянський комплекс автоматизованого ядерного удару у разі знищення військово-політичного керівництва країни. Саме через це "Радіо Судного дня" отримало свою назву. Інші версії включають маяки для НЛО або пристрої контролю розуму, хоча більшість фахівців такі гіпотези відкидають.

Раніше портал "Коментарі" писали, що російська ракета впала у Польщі: політолог пояснив, що насправді перевіряв Путін.

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