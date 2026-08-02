"Радио Судного дня" транслировало серию зловещих сигналов после падения ракеты в Польше

После инцидента с упавшей на территории Польши российской крылатой ракетой загадочная российская радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжала" или "Радио Судного дня", неожиданно активизировалась. Станция передала серию новых кодовых слов, содержание которых остается неизвестным.

В России активизировалось "Радио Судного дня". Фото из открытых источников

По информации западных источников, необычная активность УВБ-76 совпала с повышенной боевой готовностью НАТО после того, как российская ракета Х-101 во время массированной атаки на Украину пересекла воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обломки, обнаруженные на месте взрыва, "с высокой вероятностью" принадлежат именно российской крылатой ракете.

Незадолго после падения российской ракеты в Польше, в эфире УВБ-76 прозвучали слова: "Взяточник", "Сексофат", "Монархист", "Отель", "Музопаюс", "Степенный" и "Левретка". Их значение остается неизвестным, а большинство исследователей считают, что именно нерасшифрованность есть главная особенность таких сообщений.

Профессор электронной и радиоинженерии Лондонского городского университета Дэвид Стапплз предполагает, что станцию контролируют российские государственные структуры.

"Если за этим стоит правительство РФ, это точно используется не в мирных целях", — считает Стапплз.

Официальная Москва никогда не признавала назначение УВБ-76. Радиостанция годами транслирует монотонный сигнал, периодически прерываемый голосовыми сообщениями с кодовыми словами. Подобную активность фиксировали также в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину и во время отдельных масштабных ракетных атак.

Вокруг УВБ-76 существует немало версий. Самая распространенная связывает ее с системой "Периметр" – это советский комплекс автоматизированного ядерного удара в случае уничтожения военно-политического руководства страны. Именно поэтому "Радио Судного дня" получило свое название. Другие версии включают маяки для НЛО или устройства контроля ума, хотя большинство специалистов такие гипотезы отвергают.

Ранее портал "Комментарии" писали, что российская ракета упала в Польше: политолог объяснил, что действительно проверял Путин.

Также "Комментарии" писали, что в России сошло с ума "Радио Судного дня". Эфир рекордно разрывался от загадочных сигналов.