«Радикально відрізняється»: у Москві зробили нову заяву про мирний план

У Москві заявили, що у ході переговорів "дійсно наблизилися" до рішення для завершення війни в Україні.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. Фото: з відкритих джерел

Про це сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують російські ЗМІ.

Водночас, за його словами, поширений Україною план врегулювання із 20 пунктів "радикально відрізняється" від того, що Росія обговорює із США.

"Цей план радикально, якщо це взагалі можна назвати планом, відрізняється від тих 27 пунктів, які останніми тижнями, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували в контактах з американською стороною", — сказав він.

При цьому Рябков підкреслив, що 25 грудня 2025 року "залишиться у пам'яті як рубіж, коли ми справді наблизилися до рішення". Водночас він не став говорити про конкретні дати врегулювання, заначивши, що робити це зараз некоректно.

Як повідомляв портал "Коментарі", зараз 20-пунктний план щодо закінчення війни в Україні готовий на 90%, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі Україна працює на декількома двосторонніми угодами про гарантії безпеки, серед яких угода між Україною та США, яка майже готова. Президент зазначив, що готовий підписати певні угоди, але це повинно бути зроблено за згодою усіх сторін.

Раніше видання "Коментарі" писало, що більшість пунктів "мирного плану" врегулювання війни Росії проти України вже узгоджені між Вашингтоном і Києвом. За інформацією Axios, президент США Дональд Трамп 28 грудня планує прийняти президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго. Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять деталі мирної ініціативи. Сам Зеленський 26 грудня підтвердив, що найближчим часом проведе переговори з американським лідером.