Референдум і припинення вогню в Україні: які пункти мирного плану вже погодив Путін

Більшість пунктів "мирного плану" врегулювання війни Росії проти України вже узгоджені між Вашингтоном і Києвом. Про це 26 грудня повідомив портал Axios із посиланням на українських та американських посадовців.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп 28 грудня планує прийняти президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго. Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять деталі мирної ініціативи. Сам Зеленський 26 грудня підтвердив, що найближчим часом проведе переговори з американським лідером.

Axios зазначає, що підготовка такої зустрічі свідчить про суттєвий прогрес у переговорах, адже раніше Трамп заявляв, що готовий зустрітися із Зеленським лише за умови наближення конкретної угоди.

За словами співрозмовників порталу, сторони вже досягли згоди щодо більшості ключових елементів майбутнього документа, зокрема щодо гарантій безпеки для України з боку США та європейських партнерів. Високопосадовець адміністрації США підтвердив Axios, що Вашингтон готовий передати до Сенату проєкт угоди з безпекових гарантій, текст яких базується на принципах статті 5 Північноатлантичного альянсу.

Водночас головною перешкодою для остаточного узгодження плану залишається позиція Росії. Москва наполягає на контролі над усією територією Донбасу в межах будь-якої домовленості. США, за даними Axios, запропонували компромісний варіант, за яким території, з яких мають відійти українські війська, можуть стати демілітаризованою "вільною економічною зоною".

Президент України, зі свого боку, наполягає на симетричному відведенні військ від нинішньої лінії фронту та наголошує, що будь-які територіальні поступки можливі лише після схвалення на загальнонаціональному референдумі.

