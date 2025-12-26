Большинство пунктов "мирного плана" урегулирования войны России против Украины уже согласованы между Вашингтоном и Киевом. Об этом 26 декабря сообщил портал Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, президент США Дональд Трамп 28 декабря намерен принять президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят детали мирной инициативы. Зеленский 26 декабря подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с американским лидером.

Axios отмечает, что подготовка такой встречи свидетельствует о существенном прогрессе в переговорах, ведь ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с Зеленским только при условии приближения конкретного соглашения.

По словам собеседников портала, стороны уже достигли согласия по большинству ключевых элементов будущего документа, в частности по гарантиям безопасности для Украины со стороны США и европейских партнеров. Высокопоставленное чиновник администрации США подтвердил Axios, что Вашингтон готов передать в Сенат проект соглашения по гарантиям безопасности, текст которых базируется на принципах статьи 5 Североатлантического альянса.

В то же время, главным препятствием для окончательного согласования плана остается позиция России. Москва настаивает на контроле над всей территорией Донбасса в пределах любой договоренности. США, по данным Axios, предложили компромиссный вариант, согласно которому территории, с которых должны отойти украинские войска, могут стать демилитаризованной "свободной экономической зоной".

Президент Украины со своей стороны настаивает на симметричном отводе войск от нынешней линии фронта и отмечает, что любые территориальные уступки возможны только после одобрения на общенациональном референдуме.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых "спецопераций", а также сделал заявление о нападении на Европу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российский диктатор высказался во время традиционной "Прямой линии" 19 декабря.



