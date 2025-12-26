«Радикально отличается»: в Москве сделали новое заявление о мирном плане

В Москве заявили, что в ходе переговоров "действительно приблизились" к решению для завершения войны в Украине.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитируемый российскими СМИ.

В то же время, по его словам, распространенный Украиной план урегулирования из 20 пунктов радикально отличается от того, что Россия обсуждает с США.

"Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", — сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что 25 декабря 2025 года "останется в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению". В то же время он не стал говорить о конкретных датах урегулирования, отметив, что делать это сейчас некорректно.

Как сообщал портал "Комментарии", сейчас 20-пунктный план по окончании войны в Украине готов на 90%, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Украина работает на несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых почти готовое соглашение между Украиной и США. Президент отметил, что готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон.

Ранее издание "Комментарии" писало, что большинство пунктов "мирного плана" урегулирования войны России против Украины уже согласованы между Вашингтоном и Киевом. По информации Axios, президент США Дональд Трамп 28 декабря намерен принять президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят детали мирной инициативы. Зеленский 26 декабря подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с американским лидером.