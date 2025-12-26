logo

BTC/USD

87262

ETH/USD

2918.11

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Радикально отличается»: в Москве сделали новое заявление о мирном плане
commentss НОВОСТИ Все новости

«Радикально отличается»: в Москве сделали новое заявление о мирном плане

В МИД РФ заявили о «приближении» к мирному урегулированию

26 декабря 2025, 19:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Москве заявили, что в ходе переговоров "действительно приблизились" к решению для завершения войны в Украине.

«Радикально отличается»: в Москве сделали новое заявление о мирном плане

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитируемый российскими СМИ.

В то же время, по его словам, распространенный Украиной план урегулирования из 20 пунктов радикально отличается от того, что Россия обсуждает с США.

"Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", — сказал он.

При этом Рябков подчеркнул, что 25 декабря 2025 года "останется в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению". В то же время он не стал говорить о конкретных датах урегулирования, отметив, что делать это сейчас некорректно.

Как сообщал портал "Комментарии", сейчас 20-пунктный план по окончании войны в Украине готов на 90%, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Украина работает на несколькими двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, среди которых почти готовое соглашение между Украиной и США. Президент отметил, что готов подписать определенные соглашения, но это должно быть сделано с согласия всех сторон.

Ранее издание "Комментарии" писало, что большинство пунктов "мирного плана" урегулирования войны России против Украины уже согласованы между Вашингтоном и Киевом. По информации Axios, президент США Дональд Трамп 28 декабря намерен принять президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят детали мирной инициативы. Зеленский 26 декабря подтвердил, что в ближайшее время проведет переговоры с американским лидером.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости