Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг": як це вплине на мобілізацію

Парламент ухвалив законопроект №14238, яким надано рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг". За документ проголосували 282 народних депутати.

Реєстр "Оберіг". Фото: з відкритих джерел

Новий закон передбачає, що центри рекрутингу ЗСУ будуть додані до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру "Оберіг". Прийняття закону прокоментував його ініціатор нардеп Олександр Федієнко.

За його словами, нові норми мають забезпечити адресний підбір кандидатів на військову службу та пришвидшити рекрутинг. Згідно із задумом, комплектування буде переведено на сучасну, цифрову модель. При цьому забезпечуватиметься дотримання вимог законодавства та захист персональних даних.

"Надання центрам рекрутингу доступу до Єдиного державного реєстру дозволить суттєво підвищити ефективність рекрутингу на військову службу за контрактом, забезпечити швидкий та адресний підбір кандидатів відповідно до потреб війська, мінімізувати дублювання функцій між ТЦК та рекрутинговими структурами", — написав депутат у Telegram.

Федієнко переконаний, що прийняття закону є "логічним, своєчасним та необхідним". Це, за його словами, відповідає потребам ЗСУ, умовам воєнного часу та курсу на модернізацію системи оборони України.

Як повідомляв портал "Коментарі", на початок цього року понад 36 тисяч українців скористалися рекрутинговим сервісом у додатку для військовозобов'язаних "Резерв+". Найбільше користувачів програми подавали заявки на вакансії у штабах, транспортному забезпеченні та підрозділах БПЛА.

