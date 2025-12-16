Рада предоставила рекрутинговым центрам доступ к реестру "Оберіг": как это повлияет на мобилизацию

Парламент принял законопроект №14238, которым предоставлен рекрутинговым центрам доступ к реестру "Оберіг". За документ проголосовали 282 народных депутата.

Реестр "Оберіг". Фото: из открытых источников

Новый закон предусматривает, что центры рекрутинга ВСУ будут добавлены в список субъектов, участвующих в ведении реестра "Оберіг". Принятие закона прокомментировал его инициатор нардеп Александр Федиенко.

По его словам, новые нормы должны обеспечить адресный подбор кандидатов на военную службу и ускорить рекрутинг. Согласно задумке, комплектование будет переведено на современную, цифровую модель. При этом будет обеспечиваться соблюдение требований законодательства и защита персональных данных.

"Предоставление центрам рекрутинга доступа к Единому государственному реестру позволит существенно повысить эффективность рекрутинга на военную службу по контракту, обеспечить быстрый и адресный подбор кандидатов в соответствии с потребностями войска, минимизировать дублирование функций между ТЦК и рекрутинговыми структурами", — написал депутат в Telegram.

Федиенко убежден, что принятие закона является "логичным, своевременным и необходимым". Это, по его словам, отвечает потребностям ВСУ, условиям военного времени и курса на модернизацию системы обороны Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", на начало этого года более 36 тысяч украинцев воспользовались рекрутинговым сервисом в приложении для военнообязанных "Резерв+". Больше всего пользователей программы подавали заявки на вакансии в штабах, транспортном обеспечении и подразделениях БПЛА.

Читайте на портале "Комментарии" — Минобороны Украины официально разъяснило механизм присоединения и новые особенности прохождения военной службы иностранными гражданами по контракту. Иностранцы могут служить в любой боевой бригаде ВСУ и никаких ограничений по подразделению нет.