Путіну вже підготували остаточний удар: названо несподівану причину, яка змусить диктатора до миру

Росія може опинитися під серйозним міжнародним тиском, який змусить Кремль перейти від декларацій про готовність до переговорів до реальних домовленостей. Політолог Віктор Бобиренко вважає, що ключовим періодом для цього можуть стати найближчі тижні. За словами експерта, наразі Москва продовжує демонструвати готовність воювати, однак ситуація може змінитися, якщо на Росію одночасно посилять економічний і політичний тиск. Важливу роль у цьому можуть відіграти Сполучені Штати та європейські партнери України.

Фото: з відкритих джерел

Бобиренко звернув увагу на дискусії навколо можливого нового пакета санкцій проти Росії. На його думку, якщо обмеження будуть достатньо жорсткими, а союзники України продемонструють єдність, це може створити для Кремля додаткові проблеми.

"Це своєрідна ескалація на словах. Вони там типу закличуть до миру, а потім скажуть: ми зробимо їм такий пакет санкцій, якого вони ще не бачили", — зазначив політолог.

Водночас Бобиренко вважає, що європейські країни також зацікавлені в тому, щоб не залишатися осторонь майбутнього переговорного процесу. За його словами, у західних державах розуміють: без участі України неможливо ухвалити рішення, яке матиме довгостроковий результат.

Окремо експерт звернув увагу на фінансовий стан Росії. Москва змушена витрачати величезні кошти на війну, а дефіцит бюджету та зростання військових видатків створюють дедалі більше навантаження на російську економіку.

За оцінкою Бобиренка, Кремль має кілька варіантів розвитку подій: продовжувати війну без нової мобілізації, провести масштабніший набір людей або спробувати знайти шлях до домовленостей. Останній варіант стане реальнішим, якщо ціна продовження війни для Росії суттєво зросте.

"Якщо це на це дивитись, то можливо, що буде, але якщо він прийме все-таки рішення, будемо воювати до березня, а потім у них пускатиметься стан", — пояснив експерт.

На думку політолога, важливим моментом може стати Генеральна асамблея ООН у вересні. Саме навколо цього періоду можуть активізуватися міжнародні дипломатичні контакти та спроби створити умови для переговорів.

Водночас Бобиренко наголошує: поки що немає гарантій, що Москва добровільно відмовиться від своїх максималістських вимог. Тому ключовим фактором залишатиметься здатність України та її партнерів чинити тиск на Кремль.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія наразі не демонструє готовності до реального припинення війни проти України. Навпаки, у Кремлі, за даними української розвідки, можуть розраховувати на продовження бойових дій щонайменше до кінця 2026 року та прагнути встановити контроль над усією територією Донбасу. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що поки не бачить ознак готовності Москви переходити до конструктивних мирних переговорів.



