Кремль остаточно відкидає мир: розкрто шокуючий сценарій Путіна в Україні

Росія наразі не демонструє готовності до реального припинення війни проти України. Навпаки, у Кремлі, за даними української розвідки, можуть розраховувати на продовження бойових дій щонайменше до кінця 2026 року та прагнути встановити контроль над усією територією Донбасу. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що поки не бачить ознак готовності Москви переходити до конструктивних мирних переговорів.

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За його словами, Україні доведеться пройти ще одне складне випробування. Точний прогноз щодо завершення війни наразі неможливий, адже ситуація залежить від цілої низки факторів, зокрема від того, наскільки довго Кремль буде готовий нести втрати.

"Я не бачу жодних ознак готовності Москви йти на реальні мирні переговори. Тому нам належить пройти ще одне випробування в цій війні. Нам потрібно вистояти, іншого виходу у нас немає. А сказати, скільки ще триватиме війна, — це майже гадання на кавовій гущі, адже сценарії можуть бути абсолютно різними", — заявив Фесенко.

Водночас експерт припускає, що ситуація може змінитися після зимового періоду. Якщо Україна вистоїть, а російське керівництво переконається, що подальше продовження агресії не приносить бажаного результату, у Москви можуть з’явитися стимули для більш предметних переговорів.

Однак головною проблемою залишається особисто Володимир Путін. Саме російський президент, на думку Фесенка, продовжує визначати загальну стратегію Кремля. Водночас у Росії існують групи, зацікавлені у продовженні війни — військові, чиновники та представники бізнесу, які отримують від неї прибутки або кар’єрні можливості.

"Усе впирається в одну людину в Росії — Путіна, який не хоче припиняти цю війну. Є й так звана партія війни, люди, які заробляють на війні та роблять на ній кар’єри. Є й ті, хто має шовіністичні погляди, живе ненавистю до України та Заходу. Тому поки що російський диктатор, який визначає все в Росії, не хоче припинення війни", — пояснив політолог.

На його думку, змінити позицію Кремля можна лише шляхом посилення тиску. Росія має зрозуміти, що продовження агресії коштуватиме їй надто дорого — як державі, бізнесу та суспільству.

"Треба примушувати і Росію, і Путіна до завершення цієї війни. Потрібно зробити ціну війни надто високою для росіян, Кремля та російського бізнесу. Рано чи пізно, я думаю, така логіка все-таки дасть результат", — наголосив Фесенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав три ключові умови, які, на його думку, можуть наблизити припинення бойових дій. Йдеться про посилення української протиповітряної оборони, масштабування ударів по військових об’єктах Росії та припинення спроб домовлятися з Кремлем без створення для нього реальних стимулів зупинити агресію.