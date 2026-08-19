Захід продовджує сидіти на двох стільцяіх: озвучено категоричний ультиматум для припинення війни

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав три ключові умови, які, на його думку, можуть наблизити припинення бойових дій. Йдеться про посилення української протиповітряної оборони, масштабування ударів по військових об’єктах Росії та припинення спроб домовлятися з Кремлем без створення для нього реальних стимулів зупинити агресію.

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Подоляк наголосив, що однією з головних передумов є надійний захист українського неба. Росія продовжує завдавати ударів по містах і цивільній інфраструктурі, тому Україна має отримати достатньо засобів ППО та ПРО для зменшення ефективності російського терору.

Другим напрямом він назвав удари по російській військовій промисловості. За словами посадовця, необхідно впливати на підприємства, які забезпечують армію РФ ракетами та іншими засобами ураження.

"Зупинити війну можна трьома шляхами. Перше — захист України в повітрі. Друге — масштабування ударів: не 600 дронів, а стільки й “плюс” 100 ракет по території РФ", — заявив Подоляк.

Третім фактором, на його думку, має стати знищення російських пускових установок, розташованих поблизу українського кордону. Це, за його оцінкою, дозволить суттєво знизити можливості російської армії завдавати ударів по Україні.

Водночас Подоляк закликав міжнародних партнерів відмовитися від політики, яку він називає "заграванням" із Кремлем. Він вважає, що неможливо одночасно вести бізнес із Росією, залежати від неї та вимагати від Москви припинити війну.

"Треба перестати загравати з Лавровим, Путіним і говорити, що ще можна про щось домовитись", — наголосив радник ОП.

На його думку, дипломатичний тиск без реального посилення військових та економічних важелів не змусить Кремль змінити стратегію. Росія продовжуватиме війну доти, доки не зіткнеться з ціною, яка перевищуватиме можливу вигоду від продовження агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія фактично почала діяти всупереч інтересам адміністрації Дональда Трампа, підтримуючи Іран у війні зі США. Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи ситуацію навколо американсько-іранського протистояння.