Запад продолжает сидеть на двух стульях: озвучен категорический ультиматум для прекращения войны

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал три ключевых условия, которые, по его мнению, могут приблизить к прекращению боевых действий. Речь идет об усилении украинской противовоздушной обороны, масштабировании ударов по военным объектам России и прекращении попыток договариваться с Кремлем без создания для него реальных стимулов остановить агрессию.

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Подоляк подчеркнул, что одной из главных предпосылок является надежная защита украинского неба. Россия продолжает наносить удары по городам и гражданской инфраструктуре, поэтому Украина должна получить достаточно средств ПВО и ПРО для уменьшения эффективности российского террора.

Вторым направлением он назвал удары по российской военной промышленности. По словам чиновника, необходимо влиять на предприятия, снабжающие армию РФ ракетами и другими средствами поражения.

"Остановить войну можно тремя путями. Первое — защита Украины в воздухе. Второе — масштабирование ударов: не 600 дронов, а столько и плюс 100 ракет по территории РФ", — заявил Подоляк.

Третьим фактором, по его мнению, должно стать уничтожение российских пусковых установок, расположенных вблизи украинской границы. Это, по его оценке, позволит существенно снизить возможности российской армии наносить удары по Украине.

В то же время Подоляк призвал международных партнеров отказаться от политики, которую он называет "заигрыванием" с Кремлем. Он считает, что невозможно одновременно вести бизнес с Россией, зависеть от нее и потребовать от Москвы прекратить войну.

"Надо перестать заигрывать с Лавровым, Путиным и говорить, что еще можно о чем-то договориться", — подчеркнул советник ОП.

По его мнению, дипломатическое давление без реального усиления военных и экономических рычагов не заставит Кремль изменить стратегию. Россия будет продолжать войну, пока не столкнется с ценой, которая будет превышать возможную выгоду от продолжения агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия фактически начала действовать вопреки интересам администрации Дональда Трампа, поддерживая Иран в войне с США. Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя ситуацию вокруг американо-иранского противостояния.