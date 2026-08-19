Кремль окончательно отвергает мир: раскрыто шокирующий сценарий Путина в Украине

Россия пока не демонстрирует готовность к реальному прекращению войны против Украины. Напротив, в Кремле, по данным украинской разведки, могут рассчитывать на продолжение боевых действий, по меньшей мере, до конца 2026 года и стремиться установить контроль над всей территорией Донбасса. Политолог Владимир Фесенко отметил, что пока не видит признаков готовности Москвы переходить к конструктивным мирным переговорам.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украине предстоит пройти еще одно сложное испытание. Точный прогноз по завершению войны пока невозможен, ведь ситуация зависит от целого ряда факторов, в частности, от того, насколько долго Кремль будет готов нести потери.

"Я не вижу никаких признаков готовности Москвы идти на реальные мирные переговоры. Поэтому нам предстоит пройти еще одно испытание в этой войне. Нам нужно выстоять, другого выхода у нас нет. А сказать, сколько еще будет продолжаться война, — это почти гадания на кофейной гуще, ведь сценарии могут быть совершенно разными", — заявил Фес.

В то же время, эксперт предполагает, что ситуация может измениться после зимнего периода. Если Украина устоит, а российское руководство убедится, что дальнейшее продление агрессии не приносит желаемого результата, у Москвы могут появиться стимулы для более предметных переговоров.

Однако главной проблемой остается Владимир Путин. Именно российский президент, по мнению Фесенко, продолжает определять всеобщую стратегию Кремля. В то же время, в России существуют группы, заинтересованные в продолжении войны — военные, чиновники и представители бизнеса, получающие от нее доходы или карьерные возможности.

"Все упирается в одного человека в России — Путина, который не хочет прекращать эту войну. Есть и так называемая партия войны, люди, которые зарабатывают на войне и делают на ней карьеры. Есть и те, кто имеет шовинистические взгляды, живет ненавистью к Украине и Западу. политолог.

По его мнению, изменить позицию Кремля можно только путем усиления давления. Россия должна понять, что продолжение агрессии обойдется ей слишком дорого — как государству, бизнесу и обществу.

"Нужно принуждать и Россию, и Путина к завершению этой войны. Нужно сделать цену войны слишком высокой для россиян, Кремля и российского бизнеса. Рано или поздно, я думаю, такая логика все-таки даст результат", — подчеркнул Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал три ключевых условия, которые, по его мнению, могут приблизить прекращение боевых действий. Речь идет об усилении украинской противовоздушной обороны, масштабировании ударов по военным объектам России и прекращении попыток договариваться с Кремлем без создания для него реальных стимулов остановить агрессию.