Путину уже подготовили окончательный удар: названа неожиданная причина, которая заставит диктатора к миру

Россия может оказаться под серьезным международным давлением, которое заставит Кремль перейти от деклараций о готовности к переговорам к реальным договоренностям. Политолог Виктор Бобиренко считает, что ключевым периодом для этого могут стать ближайшие недели. По словам эксперта, Москва продолжает демонстрировать готовность воевать, однако ситуация может измениться, если на Россию одновременно усилят экономическое и политическое давление. Важную роль в этом сыграют Соединенные Штаты и европейские партнеры Украины.

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Бобиренко обратил внимание на дискуссии о возможном новом пакете санкций против России. По его мнению, если ограничения будут достаточно жесткими, а союзники Украины продемонстрируют единство, это может создать для Кремля дополнительные проблемы.

"Это своеобразная эскалация на словах. Они там типа призовут к миру, а потом скажут: мы сделаем им такой пакет санкций, какого они еще не видели", – отметил политолог.

В то же время Бобиренко считает, что европейские страны также заинтересованы в том, чтобы не оставаться в стороне от будущего переговорного процесса. По его словам, в западных государствах понимают: без участия Украины невозможно принять решение, которое будет иметь долгосрочный результат.

Отдельно эксперт обратил внимание на финансовое состояние России. Москва вынуждена тратить огромные средства на войну, а дефицит бюджета и рост военных расходов создают все большую нагрузку на российскую экономику.

По оценке Бобиренко, у Кремля есть несколько вариантов развития событий: продолжать войну без новой мобилизации, провести более масштабный набор людей или попытаться найти путь к договоренностям. Последний вариант станет более реальным, если цена продолжения войны для России существенно возрастет.

"Если это на это смотреть, то, возможно, что будет, но если он примет все-таки решение, будем воевать до марта, а потом у них будет пускаться состояние", — пояснил эксперт.

По мнению политолога, важнейшим моментом может стать Генеральная ассамблея ООН в сентябре. Именно вокруг этого периода могут активизироваться международные дипломатические контакты и попытки создать условия для переговоров.

В то же время Бобиренко отмечает: пока нет гарантий, что Москва добровольно откажется от своих максималистских требований. Поэтому ключевым фактором будет оставаться способность Украины и ее партнеров оказывать давление на Кремль.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия пока не демонстрирует готовности к реальному прекращению войны против Украины. Напротив, в Кремле, по данным украинской разведки, могут рассчитывать на продолжение боевых действий, по меньшей мере, до конца 2026 года и стремиться установить контроль над всей территорией Донбасса. Политолог Владимир Фесенко отметил, что пока не видит признаков готовности Москвы переходить к конструктивным мирным переговорам.



