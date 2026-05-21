Путіну вже мало Донбасу: експерт застеріг про небезпеку для важливих міст України

Ступак заявив, що РФ прагне повністю захопити Донецьку область, зокрема Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівку

21 травня 2026, 16:35
Клименко Елена

Російські окупаційні війська під час весняно-літньої кампанії продовжать концентрувати основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької області. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, саме Донеччина залишається ключовим напрямком для російського командування, яке розглядає контроль над регіоном як одну з головних цілей війни.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка — це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", — зазначив Ступак. 

Експерт також звернув увагу на ситуацію в районі Покровська, який, за його оцінкою, фактично перебуває під значним тиском російських сил. Поблизу Мирнограда, за його словами, зосереджене велике угруповання противника — близько 106 тисяч військових, хоча раніше їхня чисельність була ще більшою. Це, на думку Ступака, підтверджує стратегічну важливість Донецького напрямку для РФ.

Він додав, що на інших ділянках фронту російські війська часто ведуть наступальні дії не через стратегічний план, а через наявність ресурсів і меншу щільність української оборони.

Окремо експерт виділив Запорізький напрямок, де противник намагається просуватися в районах Степногірська та Гуляйполя. За його словами, Росія маневрує силами, перекидаючи підрозділи між різними ділянками фронту, щоб підтримувати тиск одразу на кількох напрямках.

Також, як зазначив Ступак, напружена ситуація зберігається на окремих ділянках у Сумській та Харківській областях. Водночас саме Донеччина залишається найбільш інтенсивною зоною бойових дій.

Щодо Запоріжжя, експерт підкреслив, що Росія розраховувала створити угруповання для наближення до міста та здійснення обстрілів, однак ці плани реалізувати не вдалося. Ба більше, українські сили, за його словами, поступово відсувають противника від обласного центру.

Портал "Коментарі" вже писав, що американський політик, громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус вважає, що частина держав не може дозволити собі відкриту конфронтацію з Володимиром Путіним через ризик застосування ним неконвенційних видів озброєння. На його думку, це змушує міжнародних гравців діяти обережніше та уникати прямих кроків, які могли б призвести до різкої ескалації.



Джерело: https://glavred.net/front/ne-tolko-donbass-nazvany-celi-novogo-nastupleniya-rf-kakie-goroda-pod-ugrozoy-10766600.html
