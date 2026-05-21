Российские оккупационные войска во время весенне-летней кампании продолжат концентрировать основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

По его словам, именно Донетчина остается ключевым направлением для российского командования, рассматривающего контроль над регионом как одну из главных целей войны.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка – это те города-целые, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", – отметил Ступак.

Эксперт также обратил внимание на ситуацию в Покровском районе, который, по его оценке, фактически находится под значительным давлением российских сил. Вблизи Мирнограда, по его словам, сосредоточена большая группировка противника — около 106 тысяч военных, хотя раньше их численность была еще больше. Это, по мнению Ступака, подтверждает стратегическую значимость Донецкого направления для РФ.

Он добавил, что на других участках фронта российские войска часто ведут наступательные действия не из-за стратегического плана, а из-за наличия ресурсов и меньшей плотности украинской обороны.

Отдельно эксперт выделил Запорожское направление, где противник пытается продвигаться в районах Степногорска и Гуляйполя. По его словам, Россия маневрирует силами, опрокидывая подразделения между разными участками фронта, чтобы поддерживать давление сразу на нескольких направлениях.

Как отметил Ступак, напряженная ситуация сохраняется на отдельных участках в Сумской и Харьковской областях. В то же время именно Донбасс остается наиболее интенсивной зоной боевых действий.

Относительно Запорожья эксперт подчеркнул, что Россия рассчитывала создать группировку для приближения к городу и совершения обстрелов, однако эти планы реализовать не удалось. Более того, украинские силы, по его словам, постепенно отодвигают противника от областного центра.

Портал "Комментарии" уже писал , что американский политик, общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что часть государств не может позволить себе открытую конфронтацию с Владимиром Путиным из-за риска применения им неконвенционных видов вооружения. По его мнению, это заставляет международных игроков действовать более осторожно и избегать прямых шагов, которые могли бы привести к резкой эскалации.