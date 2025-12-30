Путіну вже мало блекауту: у Міненерго назвали справжню мету ударів РФ по енергетиці

Головною метою масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України є не повне знеструмлення країни, а психологічний тиск на населення. Про це в інтерв’ю Forbes заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, Росія свідомо не намагається занурити Україну у тотальний блекаут. Обстріли об’єктів енергетики для армії РФ є інструментом залякування та спробою посіяти паніку серед українців. Особливий акцент окупанти роблять на ударах у холодну пору року, коли відсутність електрики та тепла стає найбільш відчутною для населення.

"Одна справа – ти -мчасово залишитися без світла, і зовсім інша — не мати опалення взимку. Мета цієї кампанії – зламати опір, посіяти страх і розділити суспільство", — пояснив представник Міненерго.

Некрасов наголосив, що нині ключовими цілями російських атак є не лише електромережі, а й системи теплопостачання у великих містах. Удари завдаються таким чином, щоб порушити цілісність енергосистеми та ускладнити її стабільну роботу. Це, зокрема, призводить до погіршення електропостачання на Лівобережжі, а також у низці регіонів Правобережної України.

Водночас у Міністерстві енергетики запевняють: за умови припинення атак з боку РФ українська енергосистема здатна відновитися у відносно короткі строки. За оцінками відомства, для повернення до стабільної роботи без аварійних відключень знадобиться близько двох місяців після зупинки обстрілів.

У Міненерго підкреслюють, що попри постійні удари, енергетики продовжують працювати в надскладних умовах, аби мінімізувати наслідки атак та забезпечити українців світлом і теплом.

