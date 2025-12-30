Путину уже мало блекаута: в Минэнерго назвали настоящую цель ударов РФ по энергетике

Главной целью массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины является не полное обесточивание страны, а психологическое давление на население. Об этом в интервью Forbes заявил временный исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, Россия сознательно не пытается погрузить Украину в тотальный блекаут. Обстрелы объектов энергетики для армии РФ являются инструментом устрашения и попыткой посеять панику среди украинцев. Особый акцент оккупанты делают на ударах в холодное время года, когда отсутствие электричества и тепла становится наиболее ощутимым для населения.

"Одно дело – ты – временно остаться без света, и совсем другое – не иметь отопления зимой. Цель этой кампании – сломить сопротивление, посеять страх и разделить общество", – пояснил представитель Минэнерго.

Некрасов подчеркнул, что ныне ключевыми целями российских атак являются не только электросети, но и системы теплоснабжения в крупных городах. Удары наносятся таким образом, чтобы нарушить целостность энергосистемы и усложнить ее стабильную работу. Это в частности приводит к ухудшению электроснабжения на Левобережье, а также в ряде регионов Правобережной Украины.

В то же время в Министерстве энергетики уверяют: при прекращении атак со стороны РФ украинская энергосистема способна восстановиться в относительно короткие сроки. По оценкам ведомства, для возвращения к стабильной работе без аварийных отключений понадобится около двух месяцев после остановки обстрелов.

В Минэнерго подчеркивают, что, несмотря на постоянные удары, энергетики продолжают работать в сверхсложных условиях, чтобы минимизировать последствия атак и обеспечить украинцев светом и теплом.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отказаться от своих территорий в рамках мирного урегулирования войны с Россией, ведь это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах. Об этом он заявил в интервью Fox News.



