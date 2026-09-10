Путіну точно доведеться припинити удари по Україні: озвучено несподівану умову перемир'я

Росія теоретично може погодитися на часткове перемир’я в повітрі, однак воно навряд чи передбачатиме повне припинення бойових дій. Ймовірним варіантом може стати взаємна відмова від ударів по об’єктах у глибокому тилу, тоді як атаки в районі лінії фронту продовжуватимуться. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, одним із факторів, здатних підштовхнути Москву до такого рішення, може стати загроза дзеркальних ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

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"Росіяни чудово розуміють, що зима для них теж не буде простою. Як і для нас. Для кого вона буде складнішою — це вже інше питання. Я думаю, що після ударів по ТЕС ми ще побачимо цікаві удари по території Росії", — зазначив Клочок.

Аналітик стверджує, що Україна вже змушена враховувати позицію партнерів під час визначення окремих цілей у російському тилу. За його словами, Києву надходили прохання утримуватися від атак на певні об’єкти та напрямки. Водночас гарантій того, що українські сили не завдаватимуть ударів по російській енергетиці у відповідь на атаки РФ, немає.

Клочок переконаний, що за умов продовження масованих обстрілів українська влада може дедалі більше схилятися до принципу дзеркальної відповіді.

"Я навіть не сумніваюся, бо ситуація вимагає від української влади дзеркальної реакції. Можна якийсь час відтягувати це питання, зважати на інтереси партнерів, але не завжди це спрацьовує", — сказав експерт.

Саме перспектива серйозних наслідків для російського тилу, на думку Клочка, зрештою може стати одним із аргументів на користь обмеженого повітряного перемир’я. При цьому йтиметься не про завершення війни, а лише про домовленість щодо певної категорії ударів.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп може спробувати схилити Володимира Путіна до хоча б поетапного припинення вогню, використовуючи економічні стимули та питання санкцій. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи перспективи переговорів між Вашингтоном і Кремлем.