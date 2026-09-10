Трамп знайшов найбільш слабке місце Путіна: озвучено гучний прогноз припинення вогню в Україні



















Президент США Дональд Трамп може спробувати схилити Володимира Путіна до хоча б поетапного припинення вогню, використовуючи економічні стимули та питання санкцій. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, аналізуючи перспективи переговорів між Вашингтоном і Кремлем.

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За його словами, представники американської сторони продовжують робити ставку насамперед на бізнесовий підхід. Москва може отримати перспективу економічних домовленостей зі США, однак натомість від неї вимагатимуть кроків у напрямку деескалації.

"Домінує саме такий бізнесовий підхід, але умова — це хоча б поетапне припинення вогню. От така логіка", — пояснив Фесенко.

Політолог вважає, що особливе значення має особиста зацікавленість Путіна у домовленостях із Трампом. За його оцінкою, Кремль може розглядати контакти з американським президентом як можливість послабити міжнародний тиск, зіграти на суперечностях між США та Європою, а також зменшити залежність Росії від Китаю.

"Зацікавленість у домовленостях з Трампом — це головний аргумент. Ти хочеш зробити крок до Трампа, до домовленості з Трампом? Давай зараз домовимося, а ми зробимо кроки назустріч тобі", — зазначив політолог.

Одним із головних предметів торгу, на думку Фесенка, можуть стати санкції. Вашингтон здатен запропонувати Москві їх поступове пом’якшення в обмін на припинення вогню. Водночас у цьому питанні США не зможуть обійтися без Європи.

"Американці розуміють, що без європейців не можна домовитися про поступове скасування санкцій проти Росії. Так що тут питання санкцій є ключовим", — наголосив Фесенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що політика Дональда Трампа напередодні проміжних виборів у США дедалі більше концентрується на внутрішніх проблемах американців, тоді як тема України фактично відходить на другий план. Про це заявив політолог Вадим Денисенко, аналізуючи перебіг з’їзду Республіканської партії.