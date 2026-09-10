Трамп нашел наиболее слабое место Путина: озвучен громкий прогноз прекращения огня в Украине



















Президент США Дональд Трамп может попытаться склонить Владимира Путина к хотя бы поэтапному прекращению огня, используя экономические стимулы и вопросы санкций. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, анализируя перспективы переговоров между Вашингтоном и Кремлем.

Фото: из открытых источников

По его словам, представители американской стороны продолжают делать ставку в первую очередь на бизнес-подход. Москва может получить перспективу экономических договоренностей с США, однако от нее потребуют шагов в направлении деэскалации.

"Доминирует именно такой бизнес-подход, но условие — это хотя бы поэтапное прекращение огня. Вот такая логика", – объяснил Фесенко.

Политолог считает, что особое значение имеет личный интерес Путина в договоренностях с Трампом. По его оценке, Кремль может рассматривать контакты с американским президентом как возможность ослабить международное давление, сыграть на противоречиях между США и Европой, а также снизить зависимость России от Китая.

"Заинтересованность в договоренностях с Трампом – это главный аргумент. Ты хочешь шагнуть к Трампу, к договоренности с Трампом? Давай сейчас договоримся, а мы сделаем шаги навстречу тебе", – отметил политолог.

Одним из главных предметов торга, по мнению Фесенко, могут стать санкции. Вашингтон способен предложить Москве их постепенное смягчение в обмен на прекращение огня. В то же время, в этом вопросе США не смогут обойтись без Европы.

"Американцы понимают, что без европейцев нельзя договориться о постепенной отмене санкций против России. Так что здесь вопрос санкций является ключевым", — подчеркнул Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что политика Дональда Трампа накануне промежуточных выборов в США все больше концентрируется на внутренних проблемах американцев, тогда как тема Украины фактически отходит на второй план. Об этом заявил политолог Вадим Денисенко, анализируя ход съезда Республиканской партии.