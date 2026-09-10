Путину точно придется прекратить удары по Украине: озвучено неожиданное условие перемирия

Россия теоретически может согласиться на частичное перемирие в воздухе, однако оно вряд ли будет предусматривать полное прекращение боевых действий. Вероятным вариантом может стать взаимный отказ от ударов по объектам в глубоком тылу, тогда как атаки в районе линии фронта будут продолжаться. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, одним из факторов, способных подтолкнуть Москву к такому решению может стать угроза зеркальных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

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"Россияне отлично понимают, что зима для них тоже не будет простой. Как и нам. Для кого она будет сложнее – это уже другой вопрос. Я думаю, что после ударов по ТЭС мы увидим еще интересные удары по территории России", — отметил Клочок.

Аналитик утверждает, что Украина вынуждена учитывать позицию партнеров при определении отдельных целей в российском тылу. По его словам, Киеву поступали просьбы воздерживаться от атак на определенные объекты и направления. В то же время гарантий того, что украинские силы не будут наносить удары по российской энергетике в ответ на атаки РФ, нет.

Клочок убежден, что при продолжении массированных обстрелов украинские власти могут все больше склоняться к принципу зеркального ответа.

"Я даже не сомневаюсь, потому что ситуация требует от украинской власти зеркальной реакции. Можно какое-то время оттягивать этот вопрос, учитывать интересы партнеров, но не всегда это срабатывает", — сказал эксперт.

Именно перспектива серьезных последствий для российского тыла, по мнению Клочко, может стать одним из аргументов в пользу ограниченного воздушного перемирия. При этом речь пойдет не о завершении войны, а лишь о договоренности по определенной категории ударов.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп может попытаться склонить Владимира Путина к хотя бы поэтапному прекращению огня, используя экономические стимулы и вопросы санкций. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, анализируя перспективы переговоров между Вашингтоном и Кремлем.