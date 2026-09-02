Путіну терміново змінив план наступу: озвучено термінове попередження про нову загрозу

Після невдач російських військ на Запорізькому напрямку Кремль може ще більше зосередити увагу на Донецькій області. Саме там Володимиру Путіну важливо продемонструвати хоча б обмежене просування, вважає військовий експерт Іван Тимочко.

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За його словами, ситуація на Донеччині має для російського керівництва не лише військове, а й політичне значення. Тимочко пов’язує це з результатами наступальних дій РФ на Запорізькому напрямку, який російське командування раніше називало одним зі стратегічних.

"Те, що Донеччина для Путіна — пріоритетна, це однозначно, тому що це пов’язано з тим, що Герасимов провалив наступ на Запорізькому напрямку, а він разом з ним анонсував цей напрямок як стратегічний, а Путін — Донецький".

Експерт звернув увагу, що нова серйозна невдача поставить Кремль у складніше становище. Якщо російські війська не зможуть досягти поставлених цілей і на Донеччині, відповідальність за результат буде важче перекласти виключно на військове командування.

"І зараз означатиме, що якщо і там провалиться наступ російських військ, тоді неможливо буде скинути провал на бездарність чи вину на Герасимова", — підкреслив Тимочко.

Саме тому, на думку військового експерта, Росія може концентрувати на Донецькому напрямку додаткові сили та ресурси. Кремлю необхідний результат, який можна було б представити як успіх перед початком наступного етапу бойових дій.

Тимочко зазначив, що йдеться вже про підготовку до наступної весняно-літньої кампанії. Для Путіна навіть незначне просування на Донеччині може бути вигіднішим за повторення невдалого сценарію на інших ділянках фронту.

"Путіну буде легше, якщо там, скажімо, якісь хоча б мінімальні успіхи будуть на Донеччині, а не провальні, як на Запорізькому напрямку, коли вони почали відступати на Дніпропетровщині", — пояснив Тимочко.



Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що вранці 2 вересня російські війська знову атакували Київську область. Унаслідок удару постраждали двоє мирних жителів, зафіксовано пошкодження приватних будинків та складських приміщень. На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби.