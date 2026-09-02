Путину срочно изменил план наступления: озвучено срочное предупреждение о новой угрозе

После неудач российских войск в Запорожском направлении Кремль может еще больше сосредоточить внимание на Донецкой области. Там Владимиру Путину важно продемонстрировать хотя бы ограниченное продвижение, считает военный эксперт Иван Тимочко.

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По его словам, ситуация на Донбассе имеет для российского руководства не только военное, но и политическое значение. Тимочко связывает это с результатами наступательных действий РФ в Запорожском направлении, которое российское командование ранее называло одним из стратегических.

"То, что Донетчина для Путина приоритетна, это однозначно, потому что это связано с тем, что Герасимов провалил наступление на Запорожском направлении, а он вместе с ним анонсировал это направление как стратегическое, а Путин — Донецкое".

Эксперт обратил внимание, что новая серьезная неудача поставит Кремль в более сложное положение. Если российские войска не смогут достичь поставленных целей и в Донецкой области, ответственность за результат будет труднее переложить исключительно на военное командование.

"И сейчас будет означать, что если и там провалится наступление российских войск, тогда невозможно будет сбросить провал на бездарность или вину на Герасимова", — подчеркнул Тимочко.

Именно поэтому, по мнению военного эксперта, Россия может концентрировать в Донецком направлении дополнительные силы и ресурсы. Кремлю необходим результат, который можно было бы представить в качестве успеха перед началом следующего этапа боевых действий.

Тимочко отметил, что речь идет уже о подготовке к следующей весенне-летней кампании. Для Путина даже незначительное продвижение на Донбассе может быть выгоднее повторения неудачного сценария на других участках фронта.

"Путину будет легче, если там, скажем, какие-нибудь хотя бы минимальные успехи будут на Донетчине, а не провальные, как на Запорожском направлении, когда они начали отступать на Днепропетровщине", — пояснил Тимочко.



Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что утром 2 сентября российские войска снова атаковали Киевскую область. В результате удара пострадали двое мирных жителей, зафиксированы повреждения частных домов и складских помещений. На местах попаданий работают спасатели и экстренные службы.