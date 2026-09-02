Окупанти остаточно знищують Київщину: після жорстких прильотів зруйновано надважливі об'єкти

Вранці 2 вересня російські війська знову атакували Київську область. Унаслідок удару постраждали двоє мирних жителів, зафіксовано пошкодження приватних будинків та складських приміщень. На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, наслідки російської атаки зафіксували одразу у кількох районах області. У Бучанському районі чоловік дістав осколкове поранення стегна. Ще одна людина постраждала у Броварському районі — жінка отримала поранення руки та плеча. Обом надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура. У Бучанському районі після атаки спалахнула пожежа у складських приміщеннях, крім того, пошкоджено приватний житловий будинок. У Броварському районі удар також завдав шкоди приватному будинку.

Наслідки зафіксували й у Бориспільському районі, де пошкоджень зазнала складська будівля. На всіх постраждалих локаціях працюють рятувальники, які ліквідовують пожежі та інші наслідки російської атаки.

Напередодні, 1 вересня, Київщина також перебувала під ворожими ударами. Тоді, за інформацією обласної влади, постраждали троє людей, серед яких була дитина.

У Бучанському районі попередня атака пошкодила складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. У Броварському районі руйнувань зазнав ще один житловий будинок. Пожежі, які виникли на території складських об'єктів, рятувальникам вдалося локалізувати.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін не має внутрішньої мотивації завершувати війну проти України, тому очікування, що Кремль добровільно погодиться на мир, не дасть результату. Війну можна наблизити до завершення лише різким посиленням тиску на Росію, вважає український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.