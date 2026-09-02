logo_ukra

BTC/USD

77469

ETH/USD

2418.73

USD/UAH

44.46

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти остаточно знищують Київщину: після жорстких прильотів зруйновано надважливі об'єкти
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти остаточно знищують Київщину: після жорстких прильотів зруйновано надважливі об'єкти

У трьох районах Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу

2 вересня 2026, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вранці 2 вересня російські війська знову атакували Київську область. Унаслідок удару постраждали двоє мирних жителів, зафіксовано пошкодження приватних будинків та складських приміщень. На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби.

Окупанти остаточно знищують Київщину: після жорстких прильотів зруйновано надважливі об'єкти

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, наслідки російської атаки зафіксували одразу у кількох районах області. У Бучанському районі чоловік дістав осколкове поранення стегна. Ще одна людина постраждала у Броварському районі — жінка отримала поранення руки та плеча. Обом надають необхідну медичну допомогу. 

Унаслідок обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура. У Бучанському районі після атаки спалахнула пожежа у складських приміщеннях, крім того, пошкоджено приватний житловий будинок. У Броварському районі удар також завдав шкоди приватному будинку.

Наслідки зафіксували й у Бориспільському районі, де пошкоджень зазнала складська будівля. На всіх постраждалих локаціях працюють рятувальники, які ліквідовують пожежі та інші наслідки російської атаки.

Напередодні, 1 вересня, Київщина також перебувала під ворожими ударами. Тоді, за інформацією обласної влади, постраждали троє людей, серед яких була дитина. 

У Бучанському районі попередня атака пошкодила складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. У Броварському районі руйнувань зазнав ще один житловий будинок. Пожежі, які виникли на території складських об'єктів, рятувальникам вдалося локалізувати. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін не має внутрішньої мотивації завершувати війну проти України, тому очікування, що Кремль добровільно погодиться на мир, не дасть результату. Війну можна наблизити до завершення лише різким посиленням тиску на Росію, вважає український дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини