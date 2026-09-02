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Оккупанты окончательно уничтожают Киевщину: после жестких прилетов разрушены сверхважные объекты

В трех районах Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела

2 сентября 2026, 10:10
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Клименко Елена

Утром 2 сентября российские войска снова атаковали Киевскую область. В результате удара пострадали двое мирных жителей, зафиксированы повреждения частных домов и складских помещений. На местах попаданий работают спасатели и экстренные службы.

Оккупанты окончательно уничтожают Киевщину: после жестких прилетов разрушены сверхважные объекты

Фото: из открытых источников

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, последствия российской атаки зафиксировали сразу в нескольких районах области. В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. Еще один человек пострадал в Броварском районе – женщина получила ранения руки и плеча. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.  

В результате обстрела также пострадала гражданская инфраструктура. В Бучанском районе после атаки вспыхнул пожар в складских помещениях, кроме того, поврежден частный жилой дом. В Броварском районе удар также нанес ущерб частному дому.

Последствия зафиксировали и в Бориспольском районе, где повреждения получили складские здания. На всех пострадавших локациях работают спасатели, ликвидирующие пожары и прочие последствия российской атаки.

Накануне, 1 сентября, Киевская область также находилась под вражескими ударами. Тогда, по информации областной власти, пострадали три человека, среди которых был ребенок.  

В Бучанском районе предварительная атака повредила складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. В Броварском районе разрушений подвергся еще один жилой дом. Возникшие на территории складских объектов пожары спасателям удалось локализовать.  

Портал "Комментарии" уже писал , что у российского диктатора Владимира Путина нет внутренней мотивации завершать войну против Украины, поэтому ожидание, что Кремль добровольно согласится на мир, не даст результата. Войну можно приблизить к завершению резким усилением давления на Россию, считает украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.



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