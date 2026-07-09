Останні виступи Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі кардинально змінили сприйняття його стратегії щодо України. Його риторика еволюціонувала від різкої критики до прагматичної підтримки, що суттєво переформатовує очікування від американської дипломатії та безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як позначаться на війні заяви Трампа про Україну.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Чат-бот Chat GPT вважає, що слова Трампа самі по собі не здатні змінити перебіг війни. Вони можуть впливати на очікування партнерів і фінансових ринків, але вирішальним залишиться баланс військових можливостей сторін. Якщо заяви супроводжуються конкретними рішеннями щодо озброєння чи санкцій, їхній ефект стає значно відчутнішим. Найімовірніше, найближчими місяцями активізуються дипломатичні контакти між США, Україною та європейськими союзниками. Водночас швидкого припинення бойових дій очікувати не варто. Росія навряд чи відмовиться від своїх максималістських вимог лише через політичні заяви Вашингтона. Україна продовжить робити ставку на зміцнення обороноздатності та міжнародної підтримки. Якщо американська адміністрація підтвердить нові військові рішення, це посилить переговорні позиції Києва. Проте остаточний розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті, а не лише від публічних заяв політиків.

Чат-бот Gemini припускає, що публічні заяви Трампа запустять динамічний етап переговорів уже в найближчі місяці. США намагатимуться змусити сторони сісти за стіл переговорів, використовуючи економічні важелі та військові пакети як інструмент балансу. Росія чинитиме опір та намагатиметься затягнути процес, проте посилення протиповітряної оборони України завдяки власному виробництву ракет нівелює плани Кремля на виснаження українських сил. Війна навряд чи завершиться миттєво, оскільки Трамп визнав відсутність чітких термінів через складність ситуації. Проте бойові дії поступово перейдуть у стадію локальних зіткнень із паралельним укладанням тимчасового перемир'я.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найближчим часом ситуація навряд чи зрушить з мертвої точки. Адміністрація Трампа, зосереджена на внутрішніх питаннях та інших геополітичних викликах, продовжуватиме політику "транзакційного" підходу, намагаючись отримати будь-яку угоду заради самого факту її підписання. Однак через категоричну незгоду України та зростаючу напругу в трансатлантичних відносинах мирна угода у найближчі місяці є малоймовірною. Війна, ймовірно, перейде у фазу затяжного позиційного протистояння, де Європа відіграватиме дедалі більшу роль у підтримці України, компенсуючи відступ США.

Усі три чат-боти сходяться в одному: самі лише заяви Дональда Трампа не здатні швидко завершити війну. Водночас вони можуть вплинути на дипломатичну активність, рівень міжнародної підтримки України та переговорний процес. ChatGPT робить акцент на вирішальній ролі ситуації на фронті, Gemini прогнозує пожвавлення переговорів і поступове зниження інтенсивності бойових дій, а DeepSeek очікує затяжного конфлікту з посиленням ролі Європи. Отже, ключовим фактором залишаться не політичні заяви, а реальні рішення щодо військової допомоги, санкцій та готовність сторін до компромісів.

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