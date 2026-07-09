Последние выступления Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре кардинально изменили восприятие его стратегии по отношению к Украине. Его риторика эволюционировала от резкой критики до прагматичной поддержки, что существенно переформатирует ожидания от американской дипломатии и оказывает непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как скажутся на войне заявления Трампа об Украине.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что слова Трампа сами по себе не способны изменить течение войны. Они могут влиять на ожидания партнеров и финансовых рынков, но решающим остается баланс военных возможностей сторон. Если заявления сопровождаются конкретными решениями по вооружению или санкциям, их эффект становится значительно ощутимее. Скорее всего, в ближайшие месяцы активизируются дипломатические контакты между США, Украиной и европейскими союзниками. В то же время, быстрого прекращения боевых действий ожидать не стоит. Россия вряд ли откажется от своих максималистских требований только из-за политических заявлений Вашингтона. Украина продолжит делать ставку на укрепление обороноспособности и международной поддержки. Если американская администрация подтвердит новые военные решения, это усугубит переговорные позиции Киева. Однако окончательное развитие событий будет зависеть от ситуации на фронте, а не только публичных заявлений политиков.

Чат-бот Gemini предполагает, что публичные заявления Трампа запустят динамичный этап переговоров уже в ближайшие месяцы. США постараются заставить стороны сесть за стол переговоров, используя экономические рычаги и военные пакеты как инструмент баланса. Россия будет сопротивляться и попытаться затянуть процесс, однако усиление противовоздушной обороны Украины благодаря собственному производству ракет нивелирует планы Кремля на истощение украинских сил. Война вряд ли завершится мгновенно, поскольку Трамп признал отсутствие четких сроков из-за сложности ситуации. Однако боевые действия постепенно перейдут в стадию локальных столкновений с параллельным заключением временного перемирия.

Чат-бот Deepseek отмечает, что в ближайшее время ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки. Администрация Трампа, сосредоточенная на внутренних вопросах и других геополитических вызовах, будет продолжать политику "транзакционного" подхода, пытаясь получить любое соглашение ради факта его подписания. Однако из-за категорического несогласия Украины и растущего напряжения в трансатлантических отношениях мирное соглашение в ближайшие месяцы маловероятно. Война, вероятно, перейдет в фазу затяжного позиционного противостояния, где Европа будет играть все большую роль в поддержке Украины, компенсируя отступление США.

Все три чат-бота сходятся в одном: одни заявления Дональда Трампа не способны быстро завершить войну. В то же время, они могут повлиять на дипломатическую активность, уровень международной поддержки Украины и переговорный процесс. ChatGPT делает акцент на решающей роли ситуации на фронте, Gemini прогнозирует оживление переговоров и постепенное понижение интенсивности боевых действий, а DeepSeek ожидает затяжного конфликта с усилением роли Европы. Следовательно, ключевым фактором останутся не политические заявления, а реальные решения по военной помощи, санкциям и готовности сторон к компромиссам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин пойдет ва-банк.



