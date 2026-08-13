Путіну потрібна пауза: експерт приголомшив наслідками морського перемир’я для України

Туреччина закликала Україну та Росію обмежити удари по цивільному судноплавству в Чорному морі. Однак така ініціатива може бути вигідною Кремлю, якщо не матиме чітких умов і механізмів контролю. Політолог Олег Лісний вважає, що Москва здатна використати паузу у власних інтересах.

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За словами експерта, російські атаки на українські порти та морську інфраструктуру завдають значних збитків не лише Україні, а й світовому продовольчому ринку. Через ризики для судноплавства ускладнюється експорт українського зерна, від якого залежать мільйони споживачів у різних країнах.

"Росіяни блокують українські порти в Чорному морі, що дуже сильно б'є по наших аграріях. Від цього страждає також і світ загалом", — наголосив Лісний.

Він зазначив, що Туреччина має власний економічний інтерес у відновленні безпечного судноплавства. Зокрема, Анкара отримувала значні вигоди від роботи попередньої зернової угоди.

Водночас, на думку політолога, самих заяв Туреччини недостатньо. Анкара повинна мати реальні важелі впливу на Москву та домовлятися окремо з Україною і Росією.

"Чи може це статися на чинному етапі? Сумнівно, але дуже хотілось би. Треба апелювати до всього світу, щоб вони зупинили дії Росії в Чорному морі", — заявив експерт.

Лісний підкреслив, що майбутня домовленість має отримати підтримку США та інших партнерів України. Інакше Кремль може погодитися на неї лише формально або використати перемир’я для перегрупування.

"Якщо Туреччина не матиме плану, який дійсно впливатиме на Путіна, це буде просто гучна заява, на яку в Кремлі відреагують, але ситуація не зміниться", — пояснив політолог.

За його словами, Україна зацікавлена у новому форматі зернової угоди, однак цього разу вона має бути справедливою та містити реальні гарантії безпеки для цивільного судноплавства.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети по Києву, користуючись обмеженими можливостями української протиповітряної оборони. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що нинішніх систем ППО недостатньо для захисту всієї території України.