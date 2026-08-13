Путін знайшов слабке місце Києва: експерт шокував правдою про нові удари і назвав єдиний вихід

Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети по Києву, користуючись обмеженими можливостями української протиповітряної оборони. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що нинішніх систем ППО недостатньо для захисту всієї території України.

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За його словами, навіть найсучасніші західні комплекси не гарантують повного перехоплення балістичних цілей. Світан наводить приклад Ірану, який за допомогою балістичних ударів зміг створити серйозний тиск на противників.

Експерт наголошує, що головна проблема України — масштаб території та дефіцит Patriot. Із приблизно 500 тисяч квадратних кілометрів підконтрольної території повноцінне прикриття потребувало б значно більшої кількості таких систем.

"Системи Patriot сьогодні розміщені у нас лише в кількох місцях. Щоб забезпечити захист цих 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 систем Patriot. А у нас немає навіть десятка", — зазначив Світан.

Саме тому, на його думку, Росія концентрує балістичні удари по столиці, де можливості захисту також залишаються обмеженими. Водночас навіть значне збільшення кількості ракет-перехоплювачів не дозволить повністю закрити небо над усією країною.

Експерт також звернув увагу на зміну російської тактики. Окупанти скорочують використання цілей, які українська ППО ефективно збиває, та намагаються виснажувати її реактивними дронами.

На думку Світана, стратегічно змінити ситуацію можна лише створивши власну ракетну спроможність. Йдеться, зокрема, про розвиток українських балістичних ракет, здатних завдавати ударів на значній відстані. Саме така зброя, вважає він, могла б змусити Росію рахуватися з ризиками для власної території.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна передала Росії через посередника пропозицію тимчасово припинити атаки на цивільні об’єкти в Чорному морі. Київ очікує на відповідь Москви, а сама ініціатива з’явилася на тлі зростання кількості ударів по портах і суднах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.