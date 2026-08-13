Путин нашел слабое место Киева: эксперт шокировал правду о новых ударах и назвал единственный выход

Россия все чаще применяет баллистические ракеты по Киеву, пользуясь ограниченными возможностями украинской противовоздушной обороны. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что нынешних систем ПВО недостаточно для защиты всей территории Украины.

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По его словам, даже самые современные западные комплексы не гарантируют полного перехвата баллистических целей. Рассвет приводит пример Ирана, который с помощью баллистических ударов смог создать серьезное давление на противников.

Эксперт отмечает, что главная проблема Украины – масштаб территории и дефицит Patriot. Из примерно 500 тысяч квадратных километров подконтрольной территории полноценное прикрытие потребовало бы гораздо большего количества таких систем.

"Системы Patriot сегодня размещены у нас только в нескольких местах. Чтобы обеспечить защиту этих 500 тысяч квадратных километров, требуется не менее 500 систем Patriot. А у нас нет даже десятка", – отметил Свитан.

Именно поэтому, по его мнению, Россия концентрирует баллистические удары по столице, где возможности защиты остаются ограниченными. В то же время, даже значительное увеличение количества ракет-перехватчиков не позволит полностью закрыть небо над всей страной.

Эксперт также обратил внимание на изменение российской тактики. Оккупанты сокращают использование целей, которые украинское ПВО эффективно сбивает, и пытаются истощать ее реактивными дронами.

По мнению Свитана, стратегически изменить ситуацию можно только создав собственную ракетную способность. Речь идет, в частности, о развитии украинских баллистических ракет, способных наносить удары на значительном расстоянии. Именно такое оружие, считает он, могло бы заставить Россию считаться с рисками для своей территории.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина передала России через посредника предложение временно прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море. Киев ожидает ответа Москвы, а сама инициатива появилась на фоне роста количества ударов по портам и судам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.