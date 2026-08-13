Путину нужна пауза: эксперт ошеломил последствиями морского перемирия для Украины

Турция призвала Украину и Россию ограничить удары по гражданскому судоходству в Черном море. Однако такая инициатива может быть выгодна Кремлю, если не будет иметь четких условий и механизмов контроля. Политолог Олег Лесной считает, что Москва способна использовать паузу в своих интересах.

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По словам эксперта, российские атаки на украинские порты и морскую инфраструктуру наносят значительный ущерб не только Украине, но и мировому продовольственному рынку. Из-за рисков для судоходства усложняется экспорт украинского зерна, от которого зависят миллионы потребителей в разных странах.

"Россияне блокируют украинские порты в Черном море, что очень сильно бьет по нашим аграриям. От этого страдает и мир в целом", — подчеркнул Лесной.

Он отметил, что у Турции собственный экономический интерес в восстановлении безопасного судоходства. В частности, Анкара получала значительные выгоды от работы предварительного зернового соглашения.

В то же время, по мнению политолога, самих заявлений Турции недостаточно. Анкара должна иметь реальные рычаги влияния на Москву и договариваться отдельно с Украиной и Россией.

"Может ли это произойти на действующем этапе? Сомнительно, но очень хотелось бы. Надо апеллировать ко всему миру, чтобы они остановили действия России в Черном море", — заявил эксперт.

Лесной подчеркнул, что предстоящая договоренность должна получить поддержку США и других партнеров Украины. Иначе Кремль может согласиться на нее только формально или использовать перемирие для перегруппировки.

"Если у Турции нет плана, который действительно будет влиять на Путина, это будет просто громкое заявление, на которое в Кремле отреагируют, но ситуация не изменится", — пояснил политолог.

По его словам, Украина заинтересована в новом формате зернового соглашения, однако в этот раз оно должно быть справедливым и содержать реальные гарантии безопасности для гражданского судоходства.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия все чаще применяет баллистические ракеты по Киеву, пользуясь ограниченными возможностями украинской противовоздушной обороны. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что нынешних систем ПВО недостаточно для защиты всей территории Украины.