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Путіну поставили жорсткий ультиматум: коли Трамп зведе його із Зеленським

Штучний інтелект оцінив, коли може відбутися зустріч Трампа, Зеленського та Путіна і що має статися перед самітом

4 вересня 2026, 15:49
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Кречмаровская Наталия

Тристоронній саміт залишається одним із головних дипломатичних сценаріїв, однак конкретної дати досі немає. Після візиту директора ЦРУ до Москви знову заговорили про можливість зустрічі на найвищому рівні. Портал “Коментарі” запитав у трьох популярних моделей ШІ, коли можлива зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. 

Путіну поставили жорсткий ультиматум: коли Трамп зведе його із Зеленським

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найбільш реалістичним часом для тристоронньої зустрічі може стати осінь 2026 року, навіть називає часові рамки — вересень-жовтень. Але це можливо лише за умови хоча б мінімального прогресу в переговорах.

За оцінкою чат-бота, ідея саміту знову активізувалася після непублічного візиту директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви, де, за даними ЗМІ, міг обговорюватися тристоронній формат.

Є й інша важлива умова. Трамп, за наведеною оцінкою, хоче зустрічатися з Путіним тоді, коли сторони будуть близькими до мирної угоди, а не просто для чергового раунду переговорів. Кремль також розглядає можливий саміт як майданчик для фіксації вже досягнутих домовленостей.

Чат-бот Gemini налаштований значно обережніше. Вважає, що пряма зустріч трьох лідерів найближчим часом малоймовірна.

Причина — принципові розбіжності між сторонами. Кремль, за оцінкою чат-бота, хоче бачити на саміті вже готові домовленості, тоді як Київ наполягає на дієвих гарантіях безпеки та справедливому завершенні війни.

Gemini допускає два сценарії. За песимістично-прагматичного варіанту восени або взимку 2026 року саміту не буде, а замість нього триватимуть закриті двосторонні та технічні переговори за посередництва США.

Більш реалістичним чат-бот називає першу половину 2027 року. За такого сценарію зустріч лідерів стане можливою після того, як бойові дії зайдуть у позиційний глухий кут, а сторони підготують рамкову домовленість про припинення вогню.

Чат-бот Grok також не очікує швидкого саміту. На його думку, реалістичний горизонт — пізня осінь 2026 року або навіть зима.

Модель ШІ звертає увагу на відсутність реальних домовленостей та велику кількість червоних ліній. Американські представники, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, мають відігравати роль посередників у спробах зрушити переговори.

Grok вважає, що Путін періодично демонструє готовність говорити про переговори, однак позиції сторін залишаються надто далекими. Трамп, за оцінкою чат-бота, хоче зустрічі тоді, коли мир буде близьким, а Зеленський готовий до переговорів, але не до умов, які можуть сприйматися Києвом як капітуляція.

Усі три чат-боти сходяться в одному: швидкої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна чекати не варто. Перед самітом мають відбутися серйозні переговори та хоча б часткове зближення позицій.

Різниця — у строках. ChatGPT називає найбільш перспективним вересень-жовтень 2026 року, Grok відсуває можливий саміт на пізню осінь або зиму, а Gemini вважає більш реалістичною першу половину 2027 року.

Поки ж головна інтрига не в тому, де саме зустрінуться лідери, а в тому, чи з’явиться документ, заради якого вони взагалі сядуть за один стіл.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який ультиматум Путін поставив Зеленскому. 




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