Трехсторонний саммит остается одним из главных дипломатических сценариев, однако конкретной даты до сих пор нет. После визита директора ЦРУ в Москву снова заговорили о возможности встречи на самом высоком уровне. Портал "Комментарии" спросил у трех популярных моделей ИИ, когда возможна встреча Трампа, Зеленского и Путина.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что наиболее реалистичным временем для трехсторонней встречи может стать осень 2026 года, даже называет временные рамки – сентябрь-октябрь. Но это возможно только при условии хотя бы минимального прогресса в переговорах.

По оценке чат-бота, идея саммита снова активизировалась после непубличного визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, где, по данным СМИ, мог обсуждаться трехсторонний формат.

Есть и другое важное условие. Трамп, по приведенной оценке, хочет встречаться с Путиным тогда, когда стороны будут близки к мирному соглашению, а не просто для очередного раунда переговоров. Кремль также рассматривает возможный саммит как площадку для фиксации уже достигнутых договоренностей.

Чат-бот Gemini настроен гораздо осторожнее. Считает, что прямая встреча трех лидеров в ближайшее время маловероятна.

Причина – принципиальные разногласия между сторонами. Кремль, по оценке чат-бота, хочет видеть на саммите уже готовые договоренности, тогда как Киев настаивает на действенных гарантиях безопасности и справедливом завершении войны.

Gemini допускает два сценария. При пессимистично-прагматическом варианте осенью или зимой 2026 года саммита не будет, а вместо него будут продолжаться закрытые двусторонние и технические переговоры при посредничестве США.

Более реалистичным чат-бот называет первую половину 2027 года. При таком сценарии встреча лидеров станет возможной после того, как боевые действия зайдут в позиционный тупик, а стороны подготовят рамочную договоренность о прекращении огня.

Чат-бот Grok также не ожидает скорого саммита. По его мнению, реалистичный горизонт – поздняя осень 2026 года или даже зима.

Модель ИИ обращает внимание на отсутствие реальных договоренностей и большое количество красных линий. Американские представители, в частности, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, должны играть роль посредников в попытках сдвинуть переговоры.

Grok считает, что Путин периодически демонстрирует готовность говорить о переговорах, однако позиции сторон остаются слишком далекими. Трамп, по оценке чат-бота, хочет встречи тогда, когда мир будет близок, а Зеленский готов к переговорам, но не к условиям, которые могут восприниматься Киевом как капитуляция.

Все три чат-бота сходятся в одном: скорой встречи Трампа, Зеленского и Путина ждать не стоит. Перед саммитом должны пройти серьезные переговоры и хотя бы частичное сближение позиций.

Разница – в сроках. ChatGPT называет наиболее перспективным сентябрь-октябрь 2026 года, Grok отодвигает возможный саммит на позднюю осень или зиму, а Gemini считает более реалистичной первую половину 2027 года.

Пока же главная интрига не в том, где встретятся лидеры, а в том, появится ли документ, ради которого они вообще сядут за один стол.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.



