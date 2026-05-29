logo_ukra

BTC/USD

73387

ETH/USD

2005.07

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путіну могли роками брехати про «перемоги»: у мережу злили карту з фантазіями Генштабу РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну могли роками брехати про «перемоги»: у мережу злили карту з фантазіями Генштабу РФ

Російське командування нібито малювало Кремлю захоплені міста, які армія РФ навіть не контролювала

29 травня 2026, 08:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У розпорядженні аналітиків Інституту вивчення війни опинилася мапа російського Міноборони, яка може свідчити про масштабне спотворення реальної ситуації на фронті для президента РФ Володимира Путіна. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російське військове керівництво систематично перебільшувало успіхи армії у Запорізькій області.

Путіну могли роками брехати про «перемоги»: у мережу злили карту з фантазіями Генштабу РФ

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про нібито втеклу карту Міноборони РФ від 9 квітня, опубліковану українським OSINT-аналітиком. На ній російські війська позначені як контролюючі одразу кілька населених пунктів на захід від Орєхова – у тому числі Приморське, Степногірськ, Веселянку, Запорожець та інші території.

Однак ISW стверджує, що не виявив підтверджень захоплення більшості цих населених пунктів. Більше того, аналітики наголошують: станом на кінець травня російські сили взагалі не утримують присутність у низці вказаних сіл.

Особливо показовою є ситуація навколо Орєхова – ключової мети російської армії на цьому напрямі ще з 2022 року. На карті Міноборони РФ складається враження, що війська вже майже увійшли до міста. Насправді ж, за даними ISW, росіяни не змогли просунутися далі за позиції приблизно за три кілометри від міста.

Аналітики вважають, що подібні документи могли формувати у Путіна хибне уявлення про реальний стан справ на фронті. При цьому глава Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше публічно заявляв про захоплення низки населених пунктів, що збігається із вмістом злитої карти.

У ISW зазначають, що така практика перебільшення успіхів може впливати не лише на рішення Кремля, а й на подальше планування воєнних операцій Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" – є лише одна причина: екс-глава МІ-6 пояснив, чому Путін досі може воювати в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-28-2026/
Теги:

Новини

Всі новини