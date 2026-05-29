Путіну могли роками брехати про «перемоги»: у мережу злили карту з фантазіями Генштабу РФ

У розпорядженні аналітиків Інституту вивчення війни опинилася мапа російського Міноборони, яка може свідчити про масштабне спотворення реальної ситуації на фронті для президента РФ Володимира Путіна. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російське військове керівництво систематично перебільшувало успіхи армії у Запорізькій області.

Володимир Путін.

Йдеться про нібито втеклу карту Міноборони РФ від 9 квітня, опубліковану українським OSINT-аналітиком. На ній російські війська позначені як контролюючі одразу кілька населених пунктів на захід від Орєхова – у тому числі Приморське, Степногірськ, Веселянку, Запорожець та інші території.

Однак ISW стверджує, що не виявив підтверджень захоплення більшості цих населених пунктів. Більше того, аналітики наголошують: станом на кінець травня російські сили взагалі не утримують присутність у низці вказаних сіл.

Особливо показовою є ситуація навколо Орєхова – ключової мети російської армії на цьому напрямі ще з 2022 року. На карті Міноборони РФ складається враження, що війська вже майже увійшли до міста. Насправді ж, за даними ISW, росіяни не змогли просунутися далі за позиції приблизно за три кілометри від міста.

Аналітики вважають, що подібні документи могли формувати у Путіна хибне уявлення про реальний стан справ на фронті. При цьому глава Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше публічно заявляв про захоплення низки населених пунктів, що збігається із вмістом злитої карти.

У ISW зазначають, що така практика перебільшення успіхів може впливати не лише на рішення Кремля, а й на подальше планування воєнних операцій Росії.

