Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Есть всего одна причина: экс-глава МИ-6 объяснил, почему Путин до сих пор может воевать в Украине
Есть всего одна причина: экс-глава МИ-6 объяснил, почему Путин до сих пор может воевать в Украине

Китай продолжает являться главной силою, подпитывающей Кремль на продолжение войны

29 мая 2026, 07:45
Кравцев Сергей

Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что без Китая Россия потерпела бы поражение в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью WSJ, передает Clash Report.

Ричард Мур. Фото: из открытых источников

"Все очень просто. Именно поддержка Китая позволяет Путину оставаться в Украине", — отметил Ричард Мур.

Также он акцентировал, что в течение последних трех лет на поле боя в Украине было зафиксировано, насколько доминирующую роль играют дроны.

"Я думаю, что сейчас около 80 или 90% потерь на поле боя вызваны именно дронами. Дроны есть везде на всем поле боя", — добавил Мур.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики смоделировали возможное вторжение России в Литву и пришли к выводу, что исход войны в Балтии может решить не количество танков, а массовое применение ударных дронов с искусственным интеллектом. Об этом говорится в материале The Times, где описаны два кардинально разных сценария атаки РФ на страну НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия фактически подтвердила намерение продолжать войну против Украины, одновременно прикрываясь заявлениями о якобы готовности к дипломатическому урегулированию. В Кремле раз заговорили о переговорах, но только на условиях Москвы, которые в Украине и на Западе уже называют ультиматумом.

С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва вроде бы "не возражает" против дипломатического пути завершения войны. В то же время, российский чиновник дал понять: Кремль ожидает, что Киев согласится с так называемой "формулой Анкориджа".




Источник: https://t.me/ClashReport/83412
