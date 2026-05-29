Є лише одна причина: екс-глава МІ-6 пояснив, чому Путін досі може воювати в Україні

29 травня 2026, 07:45
Кравцев Сергей

Колишній глава секретної розвідувальної служби Великобританії МІ-6 Річард Мур заявив, що без Китаю Росія зазнала б поразки у війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю WSJ, повідомляє Clash Report.

Річард Мур. Фото: із відкритих джерел

"Все дуже просто. Саме підтримка Китаю дозволяє Путіну залишатися в Україні", — зазначив Річард Мур.

Також він наголосив, що протягом останніх трьох років на полі бою в Україні було зафіксовано, наскільки домінуючу роль відіграють дрони.

"Я думаю, що зараз близько 80 або 90% втрат на полі бою спричинені саме дронами. Дрони є скрізь на всьому полі бою", — додав Мур.

Читайте також на порталі "Коментарі" — аналітики змоделювали можливе вторгнення Росії до Литви і дійшли висновку, що результат війни в Балтії може вирішити не кількість танків, а масове застосування ударних дронів зі штучним інтелектом. Про це йдеться в матеріалі The Times, де описано два кардинально різні сценарії атаки РФ на країну НАТО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія фактично підтвердила намір продовжувати війну проти України, одночасно прикриваючись заявами про нібито готовність до дипломатичного врегулювання. У Кремлі вкотре заговорили про переговори, але лише на умовах Москви, які в Україні та на Заході вже називають ультиматумом.

З відповідною заявою виступив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Москва начебто "не заперечує" проти дипломатичного шляху завершення війни. Водночас російський чиновник дав зрозуміти: Кремль очікує, що Київ погодиться з так званою "формулою Анкоріджу".




Джерело: https://t.me/ClashReport/83412
