Путину могли годами врать о «победах»: в сеть слили карту с фантазиями Генштаба РФ

В распоряжении аналитиков Института изучения войны оказалась карта российского Минобороны, которая может свидетельствовать о масштабном искажении реальной ситуации на фронте для президента РФ Владимира Путина. Институт изучения войны (ISW) допускает, что российское военное руководство систематически преувеличивало успехи армии в Запорожской области.

Речь идет о якобы утекшей карте Минобороны РФ от 9 апреля, опубликованной украинским OSINT-аналитиком. На ней российские войска обозначены как контролирующие сразу несколько населенных пунктов западнее Орехова – в том числе Приморское, Степногорск, Веселянку, Запорожец и другие территории.

Однако ISW утверждает, что не обнаружил подтверждений захвата большинства этих населенных пунктов. Более того, аналитики подчеркивают: по состоянию на конец мая российские силы вообще не удерживают присутствие в ряде указанных сел.

Особенно показательной выглядит ситуация вокруг Орехова – ключевой цели российской армии на этом направлении еще с 2022 года. На карте Минобороны РФ создается впечатление, что войска уже почти вошли в город. В действительности же, по данным ISW, россияне не смогли продвинуться дальше позиций примерно в трех километрах от города.

Аналитики считают, что подобные документы могли формировать у Путина ложное представление о реальном положении дел на фронте. При этом глава Генштаба РФ Валерий Герасимов ранее публично заявлял о захвате ряда населенных пунктов, что совпадает с содержанием слитой карты.

В ISW отмечают, что такая практика преувеличения успехов может влиять не только на решения Кремля, но и на дальнейшее планирование военных операций России.

