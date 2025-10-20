Путіну це буде неприємно: Трамп може створити катастрофу для Кремля

Президент США Дональд Трамп, який активно просуває ідею власного мирного плану щодо завершення війни в Україні, може вдатися до жорсткого тиску на Кремль. Як зазначив політичний експерт Андрій Городницький, Трамп має у своєму розпорядженні серйозний аргумент, який може стати для Путіна справжнім кошмаром.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Андрій Городницький в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що останні місяці показали вразливість нафтогазового сектору РФ, який уже зазнав відчутних втрат через атаки України.

"Пєсков ходив і розказував про те, що це явно українці зробили не самі. Вони зазвичай завжди так говорять, але в цьому випадку це був натяк на американців. І це також певна подушка, дивіться, бачите, у вас немає там вже 20% інфраструктури", — пояснив Городницький.

За аналітичними оцінками, до лютого 2026 року українські сили можуть вивести з ладу до 60% російської нафтогазової інфраструктури. За словами Городницького, саме цим, Трамп може скористатися як важелем тиску під час перемовин із Путіним в Угорщині.

"Це також погроза буде від Трампа, сказати — "ми можемо зробити це, ви хочете?" А це буде катастрофа, по-перше, по бензину, по всьому іншому, вони можуть створити, м'яко кажучи, неприємні умови для електоральної підтримки Путіна", — наголосив Городницький.

Крім енергетичного аспекту, експерт не виключає можливості ударів і по електричній інфраструктурі Росії. За його словами, якщо Москва чи Санкт-Петербург залишаться без світла, то ситуація для Путіна буде "катастрофічною".

Таким чином Городницький робить висновок, що Трампу є чим погрожувати Путіну під час можливих переговорів у Будапешті.

