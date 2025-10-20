Путіну це буде неприємно: Трамп може створити катастрофу для Кремля

Рубрики
Президент США Дональд Трамп, який активно просуває ідею власного мирного плану щодо завершення війни в Україні, може вдатися до жорсткого тиску на Кремль. Як зазначив політичний експерт Андрій Городницький, Трамп має у своєму розпорядженні серйозний аргумент, який може стати для Путіна справжнім кошмаром.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Андрій Городницький в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що останні місяці показали вразливість нафтогазового сектору РФ, який уже зазнав відчутних втрат через атаки України.
За аналітичними оцінками, до лютого 2026 року українські сили можуть вивести з ладу до 60% російської нафтогазової інфраструктури. За словами Городницького, саме цим, Трамп може скористатися як важелем тиску під час перемовин із Путіним в Угорщині.
Крім енергетичного аспекту, експерт не виключає можливості ударів і по електричній інфраструктурі Росії. За його словами, якщо Москва чи Санкт-Петербург залишаться без світла, то ситуація для Путіна буде "катастрофічною".
Таким чином Городницький робить висновок, що Трампу є чим погрожувати Путіну під час можливих переговорів у Будапешті.
