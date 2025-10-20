Путину это будет неприятно: Трамп может создать катастрофу для Кремля

Президент США Дональд Трамп, активно продвигающий идею собственного мирного плана по завершению войны в Украине, может прибегнуть к жесткому давлению на Кремль. Как отметил политический эксперт Андрей Городницкий, Трамп располагает серьезным аргументом, который может стать для Путина настоящим кошмаром.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Городницкий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что последние месяцы показали уязвимость нефтегазового сектора РФ, который уже понес ощутимые потери из-за атак Украины.

"Песков ходил и рассказывал о том, что это явно украинцы сделали не сами. Они обычно всегда так говорят, но в этом случае это был намек на американцев. И это тоже определенная подушка, смотрите, видите ли, у вас нет там уже 20% инфраструктуры", — объяснил Городницкий.

По аналитическим оценкам до февраля 2026 года украинские силы могут вывести из строя до 60% российской нефтегазовой инфраструктуры. По словам Городницкого, именно этим Трамп может воспользоваться как рычагом давления во время переговоров с Путиным в Венгрии.

"Это также угроза будет от Трампа, сказать – "мы можем сделать это, вы хотите?" А это будет катастрофа, во-первых, по бензину, по всему остальному, они могут создать, мягко говоря, неприятные условия для электоральной поддержки Путина", — подчеркнул Городницкий.

Помимо энергетического аспекта эксперт не исключает возможности ударов и по электрической инфраструктуре России. По его словам, если Москва или Санкт-Петербург останутся без света, то ситуация для Путина будет "катастрофической".

Таким образом, Городницкий делает вывод, что Трампу есть чем угрожать Путину во время возможных переговоров в Будапеште.

