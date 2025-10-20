logo

BTC/USD

111103

ETH/USD

4036.61

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путину это будет неприятно: Трамп может создать катастрофу для Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину это будет неприятно: Трамп может создать катастрофу для Кремля

Политэксперт Андрей Городницкий считает, что Дональд Трамп может надавить на Путина, пригрозив ударами Украины по российской энергетике.

20 октября 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп, активно продвигающий идею собственного мирного плана по завершению войны в Украине, может прибегнуть к жесткому давлению на Кремль. Как отметил политический эксперт Андрей Городницкий, Трамп располагает серьезным аргументом, который может стать для Путина настоящим кошмаром.

Путину это будет неприятно: Трамп может создать катастрофу для Кремля

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Городницкий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что последние месяцы показали уязвимость нефтегазового сектора РФ, который уже понес ощутимые потери из-за атак Украины.

"Песков ходил и рассказывал о том, что это явно украинцы сделали не сами. Они обычно всегда так говорят, но в этом случае это был намек на американцев. И это тоже определенная подушка, смотрите, видите ли, у вас нет там уже 20% инфраструктуры", — объяснил Городницкий.

По аналитическим оценкам до февраля 2026 года украинские силы могут вывести из строя до 60% российской нефтегазовой инфраструктуры. По словам Городницкого, именно этим Трамп может воспользоваться как рычагом давления во время переговоров с Путиным в Венгрии.

"Это также угроза будет от Трампа, сказать – "мы можем сделать это, вы хотите?" А это будет катастрофа, во-первых, по бензину, по всему остальному, они могут создать, мягко говоря, неприятные условия для электоральной поддержки Путина", — подчеркнул Городницкий.

Помимо энергетического аспекта эксперт не исключает возможности ударов и по электрической инфраструктуре России. По его словам, если Москва или Санкт-Петербург останутся без света, то ситуация для Путина будет "катастрофической".

Таким образом, Городницкий делает вывод, что Трампу есть чем угрожать Путину во время возможных переговоров в Будапеште.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал страх диктатора РФ, заставивший его звонить по телефону Трампу.

Также "Комментарии" писали, что была раскрыта незаметная деталь встречи Зеленского и Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости