Путіну буде гаряче: це вразливе місце змусить Кремль швидко піти на мирні переговори

Сорокаденна операція, яку погодив президент України Володимир Зеленський, щоб примусити Росію до миру, триває. Україна завдає системних ударів по НПЗ, складах РФ, об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Саме через ситуацію в Криму, як розповів політолог Володимир Фесенко, Україна намагається примусити Росію до мирних переговорів. За його словами, Крим уже опинився у системній кризі, і Путін шукає рішення проблеми. Експерт зазначив, що тут однозначної відповіді немає — Кремль намагатиметься посилити ППО у Криму, шукатиме канали постачання ресурсів, відновлення електропостачання, можливо також вдадуться до активізації зустрічних ударів по Україні. Однак, зазначив Фесенко, на сьогодні Кремль не має таких інструментів, які б швидко та однозначно вирішили проблему Криму.

“Тому Крим уже став і буде на перспективу найслабшим місцем у війні Росії проти України. І Україна якраз через Крим і удари по російській логістиці, по НПЗ, по складах намагається поступово підштовхувати Росію до реальних мирних переговорів. Ставка робиться не на те, щоб спровокувати протести, а щоб таки підштовхнути Росію до реальних мирних переговорів”, — зазначив експерт.

Тут за його словами, уже потрібна активна дипломатія, у першу чергу, з боку американців. Експерт підсумував, що як тільки така дипломатія почнеться, можливо, з'явиться якесь вікно можливостей для мирних переговорів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська будуть ще сильніше обстрілювати Україну — мета єдина: через терор змусити до капітуляції. У Центрі протидії дезінформації повідомили про нові плани Путіна.