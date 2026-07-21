Путину будет горячо: это уязвимое место заставит Кремль пойти на мирные переговоры

Сорокадневная операция, согласованная президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы принудить Россию, к миру продолжается. Украина наносит системные удары по НПЗ, складам РФ, объектам во временно оккупированном Крыму.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Именно через ситуацию в Крыму, как рассказал политолог Владимир Фесенко, Украина пытается принудить Россию к мирным переговорам. По его словам, Крым уже оказался в системном кризисе и Путин ищет решение проблемы. Эксперт отметил, что здесь однозначного ответа нет — Кремль постарается усилить ПВО в Крыму, будет искать каналы поставок ресурсов, возобновление электроснабжения, возможно также прибегнут к активизации встречных ударов по Украине. Однако, отметил Фесенко, на сегодняшний день у Кремля нет таких инструментов, которые бы быстро и однозначно решили проблему Крыма.

"Поэтому Крым уже стал и будет на перспективу самым слабым местом в войне России против Украины. И Украина как раз через Крым и удары по российской логистике, по НПЗ, по складам пытается постепенно подталкивать Россию к реальным мирным переговорам. Ставка делается не на то, чтобы спровоцировать протесты, а чтобы подтолкнуть Россию к реальным мирным переговорам”, — отметил эксперт.

Здесь, по его словам, уже нужна активная дипломатия, в первую очередь, со стороны американцев. Эксперт подытожил, что как только такая дипломатия начнется, возможно, появится какое-нибудь окно возможностей для мирных переговоров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска будут еще сильнее обстреливать Украину — цель единственная: через террор принудить к капитуляции. В Центре противодействия дезинформации сообщили о новых планах Путина.