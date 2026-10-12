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Путінський план руйнується: у НАТО приголомшили цифрами втрат РФ за вересень

За оцінками, на які посилається Bloomberg, у вересні російські втрати могли багаторазово перевищити українські

12 жовтня 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

Російська армія могла втратити понад 50 тисяч військовослужбовців за вересень під час війни проти України. Із них близько 28 тисяч, за оцінками, загинули. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника НАТО, знайомого з оцінками втрат сторін.

Путінський план руйнується: у НАТО приголомшили цифрами втрат РФ за вересень

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Як зазначає видання, російські війська продовжують спроби просуватися українською територією, спрямовуючи військовослужбовців у так звані "зони смерті". На цих ділянках наступаючі стикаються з комплексом погроз: атаками безпілотників, мінними загородженнями, артилерійським вогнем та іншими засобами поразки, які використовують українські захисники.

Джерело Bloomberg, яке погодилося говорити на умовах анонімності, також повідомило про оціночні втрати українських Сил оборони. За його даними, протягом вересня вони становили близько 5 тисяч осіб.

Таким чином, наведені у публікації оцінки вказують на суттєву різницю у втратах двох армій. Однак ці цифри не слід вважати незалежно підтвердженою статистикою: йдеться про оцінки, передані виданню неназваним представником НАТО.

Продовження російських атак на українські позиції супроводжується значними ризиками для особового складу. Спроби просуватися вперед під постійним наглядом безпілотників та впливом артилерії збільшують ціну наступальних дій.

При цьому точне співвідношення втрат залишається предметом оцінок, оскільки незалежну перевірку даних про загиблих і поранених військовослужбовців в умовах війни утруднено.

Опубліковані цифри знову привертають увагу до ціни російських наступальних операцій та питання, якими людськими втратами супроводжуються спроби Москви домогтися просування на фронті.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-11/russia-suffered-50-000-casualties-last-month-nato-official-says
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