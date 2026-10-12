logo

BTC/USD

84057

ETH/USD

2563.82

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путинский план рушится: в НАТО ошеломили цифрами потерь РФ за сентябрь
commentss НОВОСТИ Все новости

Путинский план рушится: в НАТО ошеломили цифрами потерь РФ за сентябрь

По оценкам, на которые ссылается Bloomberg, в сентябре российские потери могли многократно превысить украинские

12 октября 2026, 07:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская армия могла потерять более 50 тысяч военнослужащих за сентябрь в ходе войны против Украины. Из них около 28 тысяч, согласно оценкам, погибли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО, знакомого с оценками потерь сторон.

Путинский план рушится: в НАТО ошеломили цифрами потерь РФ за сентябрь

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, российские войска продолжают попытки продвигаться по украинской территории, направляя военнослужащих в так называемые "зоны смерти". На этих участках наступающие сталкиваются с комплексом угроз: атаками беспилотников, минными заграждениями, артиллерийским огнем и другими средствами поражения, которые используют украинские защитники.

Источник Bloomberg, согласившийся говорить на условиях анонимности, также сообщил об оценочных потерях украинских Сил обороны. По его данным, в течение сентября они составили около 5 тысяч человек.

Таким образом, приведенные в публикации оценки указывают на существенную разницу в потерях двух армий. Однако эти цифры не следует считать независимо подтвержденной статистикой: речь идет об оценках, переданных изданию неназванным представителем НАТО.

Продолжение российских атак на украинские позиции сопровождается значительными рисками для личного состава. Попытки продвигаться вперед под постоянным наблюдением беспилотников и воздействием артиллерии увеличивают цену наступательных действий.

При этом точное соотношение потерь остается предметом оценок, поскольку независимая проверка данных о погибших и раненых военнослужащих в условиях продолжающейся войны затруднена.

Опубликованные цифры вновь привлекают внимание к цене российских наступательных операций и вопросу о том, какими человеческими потерями сопровождаются попытки Москвы добиться продвижения на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский не сдержал эмоций после удара по Запорожью.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-11/russia-suffered-50-000-casualties-last-month-nato-official-says
Теги:

Новости

Все новости