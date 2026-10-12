Путинский план рушится: в НАТО ошеломили цифрами потерь РФ за сентябрь

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Кравцев Сергей
Российская армия могла потерять более 50 тысяч военнослужащих за сентябрь в ходе войны против Украины. Из них около 28 тысяч, согласно оценкам, погибли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО, знакомого с оценками потерь сторон.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Как отмечает издание, российские войска продолжают попытки продвигаться по украинской территории, направляя военнослужащих в так называемые "зоны смерти". На этих участках наступающие сталкиваются с комплексом угроз: атаками беспилотников, минными заграждениями, артиллерийским огнем и другими средствами поражения, которые используют украинские защитники.
Источник Bloomberg, согласившийся говорить на условиях анонимности, также сообщил об оценочных потерях украинских Сил обороны. По его данным, в течение сентября они составили около 5 тысяч человек.
Таким образом, приведенные в публикации оценки указывают на существенную разницу в потерях двух армий. Однако эти цифры не следует считать независимо подтвержденной статистикой: речь идет об оценках, переданных изданию неназванным представителем НАТО.
Продолжение российских атак на украинские позиции сопровождается значительными рисками для личного состава. Попытки продвигаться вперед под постоянным наблюдением беспилотников и воздействием артиллерии увеличивают цену наступательных действий.
При этом точное соотношение потерь остается предметом оценок, поскольку независимая проверка данных о погибших и раненых военнослужащих в условиях продолжающейся войны затруднена.
Опубликованные цифры вновь привлекают внимание к цене российских наступательных операций и вопросу о том, какими человеческими потерями сопровождаются попытки Москвы добиться продвижения на фронте.
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