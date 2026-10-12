Путинский план рушится: в НАТО ошеломили цифрами потерь РФ за сентябрь

Российская армия могла потерять более 50 тысяч военнослужащих за сентябрь в ходе войны против Украины. Из них около 28 тысяч, согласно оценкам, погибли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО, знакомого с оценками потерь сторон.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, российские войска продолжают попытки продвигаться по украинской территории, направляя военнослужащих в так называемые "зоны смерти". На этих участках наступающие сталкиваются с комплексом угроз: атаками беспилотников, минными заграждениями, артиллерийским огнем и другими средствами поражения, которые используют украинские защитники.

Источник Bloomberg, согласившийся говорить на условиях анонимности, также сообщил об оценочных потерях украинских Сил обороны. По его данным, в течение сентября они составили около 5 тысяч человек.

Таким образом, приведенные в публикации оценки указывают на существенную разницу в потерях двух армий. Однако эти цифры не следует считать независимо подтвержденной статистикой: речь идет об оценках, переданных изданию неназванным представителем НАТО.

Продолжение российских атак на украинские позиции сопровождается значительными рисками для личного состава. Попытки продвигаться вперед под постоянным наблюдением беспилотников и воздействием артиллерии увеличивают цену наступательных действий.

При этом точное соотношение потерь остается предметом оценок, поскольку независимая проверка данных о погибших и раненых военнослужащих в условиях продолжающейся войны затруднена.

Опубликованные цифры вновь привлекают внимание к цене российских наступательных операций и вопросу о том, какими человеческими потерями сопровождаются попытки Москвы добиться продвижения на фронте.

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