«Россия поблагодарила за снятие санкций»: Зеленский не сдержал эмоций после удара по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на российский удар по Запорожью, связав его с решением США ослабить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. По словам главы государства, российские войска сбросили пять кассетных авиабомб на жилые дома. Зеленский назвал произошедшее своеобразным ответом Москвы на смягчение санкционного давления.

Удар по Запорожью. Фото: Нацполиция

"Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье", — написал президент в своем сообщении.

По приведенным Зеленским данным, в результате атаки погибли 12 человек, включая троих детей. Еще 14 человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. Кроме того, украинские власти выясняют судьбу еще 12 человек, информация о которых уточняется.

Президент также сообщил о масштабных ночных ударах по Украине. По его словам, под атакой оказались 13 областей. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и железнодорожные пути.

Зеленский подчеркнул, что происходящее, по его оценке, демонстрирует последствия ослабления давления на Россию. Он заявил, что Москва воспринимает подобные решения как сигнал о возможности продолжать боевые действия и наносить удары по украинским городам без достаточных последствий.

"Россия должна понять, что войну нужно остановить, и для этого она должна ощущать свои потери", — отметил украинский лидер.

Он также пообещал, что Украина продолжит отвечать на российские атаки, подчеркнув значение дальнобойных возможностей украинской армии.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг объявленной президентом США Дональдом Трампом договоренности с Владимиром Путиным о поставках более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива. В Киеве опасаются, что доходы от экспорта энергоресурсов укрепят финансовые возможности России продолжать войну.

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