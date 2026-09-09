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Путіна змусять піти на принизливу угоду з Україною: озвучено кардинальний сценарій змін у війні

Політичний експерт Олександр Бабак вважає, що переговорний трек уже запущений, а одним із перших його результатів може стати взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах

9 вересня 2026, 07:55
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Клименко Елена

Переговорний процес щодо війни в Україні вже фактично запущений, а до початку зими сторони можуть домовитися про взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Таку думку висловив політичний експерт Олександр Бабак. За його словами, активізація дипломатії почалася після візитів спецпредставників президента США Дональда Трампа до Москви та Києва.

Путіна змусять піти на принизливу угоду з Україною: озвучено кардинальний сценарій змін у війні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

"Приїзд спецпредставників Трампа спочатку в Москву, а потім у Київ все-таки запустив перемовний трек. І цей трек дуже активно рухається, незважаючи на удари, незважаючи на терор", — заявив Бабак.

Експерт припускає, що одним із перших реальних результатів переговорів може стати так зване енергетичне перемир’я. Йдеться про взаємне припинення атак на критично важливі об'єкти. Водночас підтверджених домовленостей щодо припинення бойових дій безпосередньо на фронті наразі немає.

"До зими таке перемир'я можуть ухвалити. Ми не б'ємо по НПЗ російських, Російська Федерація натомість не б'є по об'єктах енергетики України", — пояснив політичний експерт. 

За його оцінкою, переговори можуть активізуватися після 20 вересня. Бабак також звернув увагу на заяви російської влади про нібито наближення "перемоги", вважаючи їх частиною підготовки внутрішньої аудиторії РФ до можливого завершення або призупинення війни. Москва, на його думку, здатна подати будь-який результат переговорів як власний успіх.

Водночас експерт вважає, що Україна має аргументи, які можуть змусити Кремль серйозніше ставитися до домовленостей щодо енергетики.

"Процеси запущені, процеси йдуть. Енергетичне перемир'я — я допускаю можливість такого перемир'я", — підсумував Бабак. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що напередодні холодного сезону Україна робить ставку на спеціальний зимовий пакет військової допомоги, ключовою частиною якого мають стати засоби протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ уже веде переговори з партнерами про додаткове фінансування та постачання перехоплювачів для Patriot.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FzR3flgXBas&t=3s
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