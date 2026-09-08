Ця ставка України на зиму стане повним крахом задуму Путіна: Зеленський здивував заявою

Напередодні холодного сезону Україна робить ставку на спеціальний зимовий пакет військової допомоги, ключовою частиною якого мають стати засоби протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ уже веде переговори з партнерами про додаткове фінансування та постачання перехоплювачів для Patriot.

Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу Україна приділяє не лише отриманню готових систем, а й можливості в майбутньому виробляти їх за ліцензією. За словами Зеленського, це питання він особисто обговорює з президентом США Дональдом Трампом. Паралельно переговори тривають між українськими та американськими командами, а також на рівні оборонних компаній.

"Про ліцензії ми говоримо напряму з президентом Трампом, а також говорять наші команди, і на рівні виробників також є діалог. Хочеться завжди пришвидшити процес, але процес іде", — заявив президент.

Однак через наближення зими Київ не може чекати завершення тривалих процедур. Зеленський наголосив партнерам, що першочерговим завданням зараз є формування зимового пакета, який дозволить посилити захист країни в холодні місяці.

До фінансування вже долучилася Велика Британія. За словами президента, Лондон виділить 100 млн фунтів, або близько 135 млн доларів, саме на потреби, пов'язані з Patriot.

"Британія підтримає і виділить на зимовий пакет для України 100 мільйонів фунтів, тобто 135 мільйонів доларів США, саме на Patriot", — повідомив Зеленський.

Аналогічну підтримку Київ планує обговорювати і з Норвегією. Таким чином, напередодні зими Україна намагається терміново наростити запас засобів ППО, необхідних для захисту міст та критичної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні переговорні сигнали між США та Росією поки не дають підстав очікувати швидкого завершення війни. Москва, навпаки, намагається використати прагнення президента США Дональда Трампа до домовленості, переводячи розмову з російської агресії на можливі економічні вигоди. Про це заявив український дипломат і політик Роман Безсмертний.