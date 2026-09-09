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Путина заставят пойти на унизительное соглашение с Украиной: озвучен кардинальный сценарий перемен в войне

Политический эксперт Александр Бабак считает, что переговорный трек уже запущен, а одним из первых его результатов может стать взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам

9 сентября 2026, 07:55
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Клименко Елена

Переговорный процесс по войне в Украине уже фактически запущен, а к началу зимы стороны могут договориться о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Бабак. По его словам, активизация дипломатии началась после визитов спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Москву и Киев.

Путина заставят пойти на унизительное соглашение с Украиной: озвучен кардинальный сценарий перемен в войне

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

"Приезд спецпредставителей Трампа сначала в Москву, а затем в Киев все-таки запустил переговорный трек. И этот трек очень активно двигается, несмотря на удары, несмотря на террор", — заявил Бабак.

Эксперт предполагает, что одним из первых реальных результатов переговоров может стать так называемое энергетическое перемирие. Речь идет о взаимном прекращении атак на критически важные объекты. В то же время, подтвержденных договоренностей о прекращении боевых действий непосредственно на фронте пока нет.

"К зиме такое перемирие могут принять. Мы не бьем по НПЗ российским, Российская Федерация не бьет по объектам энергетики Украины", — пояснил политический эксперт.

По его оценке переговоры могут активизироваться после 20 сентября. Бабак также обратил внимание на заявления российских властей о якобы приближающейся "победе", считая их частью подготовки внутренней аудитории РФ к возможному завершению или приостановке войны. Москва, по его мнению, способна преподнести любой результат переговоров как собственный успех.

В то же время эксперт считает, что у Украины есть аргументы, которые могут заставить Кремль серьезнее относиться к договоренностям по энергетике.

"Процессы запущены, процессы идут. Энергетическое перемирие – я допускаю возможность такого перемирия", – подытожил Бабак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в преддверии холодного сезона Украина делает ставку на специальный зимний пакет военной помощи, ключевой частью которого должны стать средства противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев уже ведет переговоры с партнерами о дополнительном финансировании и поставках перехватчиков для Patriot.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FzR3flgXBas&t=3s
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