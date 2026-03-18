Путіна замочать: стало відомо про вражаючу причину страшної паніки у Кремлі

У Москві останнім часом спостерігається збільшення атак дронів, що спричинило розгортання мобільно-вогневих груп поблизу Кремля. Це свідчить про те, що Росія виявляє певний страх перед такими ударами, і ця реакція є досить логічною з огляду на сучасні загрози з повітря. Як пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський, хоча ППО в Москві є досить потужною, знищення дронів, зокрема ударних безпілотників, залишається непростим завданням.

Війна з використанням дронів набула значного розвитку, і це ускладнює роботу систем протиповітряної оборони. Зокрема, перехоплення таких малорозмірних цілей потребує великих ресурсів, таких як численні сенсори та радіолокаційні системи, яких Росія не має в достатній кількості. Саме через це Москва змушена вводити нові системи контролю повітряного простору, до яких входять мобільно-вогневі групи.

Храпчинський підкреслив, що це є цілком природною реакцією на загрозу з повітря: росіяни намагаються максимально захистити Кремль від можливих ударів з боку України, адже Кремль залишається символом російської влади, і Москва боїться, що наша мета може бути спрямована на знищення саме цього центру. Він також порівняв ситуацію з українськими контрзаходами під час повітряних тривог, коли мобільно-вогневі групи також активно розгортаються для захисту важливих об'єктів.

Загалом, хоча ППО в Москві та прилеглих регіонах не є слабкою, основною проблемою для російських сил є ефективне знищення балістичних ракет, що вимагає ще більш складних і дорогих систем оборони. Росія спробує компенсувати цей недолік, посилюючи свої засоби захисту від дронів, але з огляду на технологічні обмеження це завдання для них лишається важким.

