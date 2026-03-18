В Москве в последнее время наблюдается увеличение атак дронов, что повлекло за собой развертывание мобильно-огневых групп вблизи Кремля. Это свидетельствует о том, что Россия выражает определенный страх перед такими ударами, и эта реакция достаточно логична ввиду современных угроз с воздуха. Как пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, хотя ПВО в Москве достаточно мощное, уничтожение дронов, в частности ударных беспилотников, остается непростой задачей.

Война с использованием дронов получила значительное развитие, и это усложняет работу систем противовоздушной обороны. В частности, перехват таких малоразмерных целей требует больших ресурсов, таких как многочисленные сенсоры и радиолокационные системы, которых Россия не имеет в достаточном количестве. Именно поэтому Москва вынуждена вводить новые системы контроля воздушного пространства, в которые входят мобильно-огневые группы.

Храпчинский подчеркнул, что это вполне естественная реакция на угрозу с воздуха: россияне пытаются максимально защитить Кремль от возможных ударов со стороны Украины, ведь Кремль остается символом российской власти, и Москва боится, что наша цель может быть направлена на уничтожение именно этого центра. Он также сравнил ситуацию с украинскими контрмерами во время воздушных тревог, когда мобильно-огневые группы также активно разворачиваются для защиты важных объектов.

В общем, хотя ПВО в Москве и близлежащих регионах не является слабой, основной проблемой для российских сил является эффективное уничтожение баллистических ракет, требующее еще более сложных и дорогостоящих систем обороны. Россия попытается компенсировать этот недостаток, усиливая свои средства защиты от дронов, но учитывая технологические ограничения, эта задача для них остается тяжелой.

