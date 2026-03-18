Главная Новости Общество Война с Россией Путина замочат: стало известно о поразительной причине страшной паники в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина замочат: стало известно о поразительной причине страшной паники в Кремле

В Москве развернули мобильно-огневые группы у Кремля из-за опасений, что Украина может нацелить удар на Путина после атак дронов

18 марта 2026, 11:15
Клименко Елена

В Москве в последнее время наблюдается увеличение атак дронов, что повлекло за собой развертывание мобильно-огневых групп вблизи Кремля. Это свидетельствует о том, что Россия выражает определенный страх перед такими ударами, и эта реакция достаточно логична ввиду современных угроз с воздуха. Как пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, хотя ПВО в Москве достаточно мощное, уничтожение дронов, в частности ударных беспилотников, остается непростой задачей.

Война с использованием дронов получила значительное развитие, и это усложняет работу систем противовоздушной обороны. В частности, перехват таких малоразмерных целей требует больших ресурсов, таких как многочисленные сенсоры и радиолокационные системы, которых Россия не имеет в достаточном количестве. Именно поэтому Москва вынуждена вводить новые системы контроля воздушного пространства, в которые входят мобильно-огневые группы.

Храпчинский подчеркнул, что это вполне естественная реакция на угрозу с воздуха: россияне пытаются максимально защитить Кремль от возможных ударов со стороны Украины, ведь Кремль остается символом российской власти, и Москва боится, что наша цель может быть направлена на уничтожение именно этого центра. Он также сравнил ситуацию с украинскими контрмерами во время воздушных тревог, когда мобильно-огневые группы также активно разворачиваются для защиты важных объектов.

В общем, хотя ПВО в Москве и близлежащих регионах не является слабой, основной проблемой для российских сил является эффективное уничтожение баллистических ракет, требующее еще более сложных и дорогостоящих систем обороны. Россия попытается компенсировать этот недостаток, усиливая свои средства защиты от дронов, но учитывая технологические ограничения, эта задача для них остается тяжелой.

Как уже писали "Комментарии", Юрий Романюк, эксперт по международным вопросам и глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", высказал категорическое возражение по поводу проведения мирных переговоров с Россией.



Источник: https://24tv.ua/ataka-droniv-moskvu-chomu-bilya-kremlya-rozgornuli-grupi-ppo_n3030302
Новости

Все новости